"Ruski okręcie podwodny, idź się...". Sąd UE nie dał ochrony legendarnej frazie

Waleczna odpowiedź Ukraińca na wezwanie do kapitulacji skierowane 24 lutego 2022 r. z rosyjskiego krążownika „Moskwa”, szybko stało się leitmotiwem ukraińskiego oporu przeciw rosyjskiej agresji, zrobiło też karierę za granicą. Niemal miesiąc później autor frazy złożył w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) wniosek o rejestrację znaku „RUSSIAN WARSHIP, GO F**K YOURSELF” w językach rosyjskim i angielskim jako znaku towarowego dla różnych towarów i usług, w tym sprzętu do nadzoru, biżuterii, toreb, odzieży i zabawek. W trakcie postępowania przed EUIPO w miejsce wnioskodawcy wstąpiła sama straż graniczna, która argumentowała, że autorstwo takiego znaku towarowego powinno należeć do państwa ukraińskiego jako potwierdzenie determinacji i niezwyciężoności ukraińskich strażników granicznych.

EUIPO: hasło niemoralne i wulgarne

W lipcu 2022 r. EUIPO odmówił jednak rejestracji. Uznał, że hasło to będzie postrzegane jako „sprzeczne z przyjętymi zasadami moralności, ponieważ dąży do osiągnięcia korzyści finansowych z wydarzenia, które jest powszechnie uznawane za tragiczne” tj. pełnoskalowej wojny Rosji w Ukrainie.

W odpowiedzi na odwołanie Urząd podtrzymał decyzję twierdząc, że w zgłoszonej frazie użyto „wulgarnego języka o obraźliwym wydźwięku seksualnym”. „Nawet jeśli znak ten miałby być postrzegany jako przesłanie odwagi i męstwa, to i tak banalizuje on rosyjską inwazję i wykorzystuje go wyłącznie jako narzędzie do sprzedaży towarów handlowych, takich jak biżuteria, zabawki, ubrania, portfele itp.” – stwierdził EUIPO.

Ukraińska straż graniczna zaskarżyła decyzję EUIPO do Sądu Unii Europejskiej, ale i tu nie uzyskała ochrony dla zgłoszonej frazy.