W komunikacie zamieszczonym na platformie X Prokuratura Krajowa przekazała, że wszystkim zatrzymanym przedstawiono zarzuty w prowadzonym od ponad dwóch lat śledztwie dotyczącym bezpodstawnego zaniżania cen paliw w okresie od sierpnia do listopada 2023 r.

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Jak dodano, czynności procesowe są w dalszym ciągu kontynuowane, a szczegóły zostaną przedstawione po ich zakończeniu.

Do sprawy zatrzymań odniósł się minister sprawiedliwości, Waldemar Żurek. - Jesienią 2023 roku Daniel „wszystko mogę” Obajtek ręcznie sterował cenami na stacjach. Zaniżanie cen wbrew rynkowi tuż przed wyborami i bezczelne wmawianie Polakom „awarii dystrybutorów” - to nie był żaden cud gospodarczy. To było działanie na szkodę majątku narodowego, by ratować władzę partii – napisał szef MS. - Daniel Obajtek nazywa to „sukcesem”. Kodeks karny nazywa to wyrządzeniem szkody majątkowej wielkich rozmiarów – dodał.

Artykuł jest aktualizowany.