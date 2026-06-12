Polska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie tajemniczej śmierci Moniki „Silvy” Koniuszek – informuje RMF FM. Polska aktywistka w Ekwadorze, która zajmowała się ujawnianiem lokalnej korupcji, została znaleziona martwa w swoim mieszkaniu w nadmorskiej miejscowości Monitañita.
Zdaniem miejscowych władz Polka mogła popełnić samobójstwo. Niemniej, jak informuje RMF FM, śledztwo wszczęte przez Prokuraturę Okręgową w Olsztynie (właściwą dla polskiego miejsca zamieszkania aktywistki) dotyczyć będzie przestępstwa nieumyślnego spowodowania śmierci. W pierwszej kolejności prokuratura planuje wystąpić do władz Ekwadoru o materiały dowodowe, jakie zabezpieczono w ekwadorskim mieszkaniu zmarłej kobiety. W aktach śledztwa, prowadzonego w ekwadorskiej prowincji Santa Elena, pojawia się stwierdzenie, że przyczyna śmierci aktywistki nie była naturalna.
Czytaj więcej
Ciało Moniki Koniuszek „Silvy”, aktywistki walczącej m.in. o środowisko naturalne i nagłaśniająca przypadki korupcji, znaleziono w jej domu w nadmo...
Polska nie ma umowy dot. współpracy między organami śledczymi z Ekwadorem – dalsze działania odbywać mają się na zasadzie wzajemności. O śmierci kobiety polska Prokuratura Krajowa dowiedziała się za sprawą służb konsularnych.
Ekwadorski portal „Extra” przekazał, że ciało Moniki „Silvy” Koniuszek leżało na podłodze, znalezione tam przez jej narzeczonego. W rozmowie z portalem sąsiedzi kobiety powiedzieli, że jeszcze tego samego dnia widzieli ją odprowadzającą córki do szkoły.
Z kolei gazeta „El Universo” podała, że na miejscu zbrodni znaleziono nóż i telefon komórkowy. Zdaniem dziennikarzy gazety, kilka godzin wcześniej partner zmarłej kobiety miał od niej otrzymać wiadomość, według śledczych mającą charakter pożegnania.
„Prokuratura generalna wszczęła śledztwo w sprawie śmierci działaczki społecznej Moniki Koniuszek »Silvy«” – podała gazeta.
Z kolei minister spraw wewnętrznych Ekwadoru poinformował, że śledczy wciąż czekają na wyniki sekcji zwłok i badań przeprowadzonych przez specjalistów medycyny sądowej.
– Wszystkie znaki wskazują na prawdopodobne samobójstwo – stwierdził minister w rozmowie z Radiem America. W tę wersję, jak zaznaczył portal „Extra”, nie wierzą osoby, które znały i współpracowały ze zmarłą kobietą. Jej przyjaciele podejrzewają, że mogło dojść do morderstwa. Kilka miesięcy wcześniej kobieta miała informować w mediach społecznościowych o groźbach śmierci, jakie dostaje w związku ze swoją społeczną działalnością.
„Społeczność jest wstrząśnięta morderstwem polsko-ekwadorskiej aktywistki Moniki Koniuszek „Silvy”. Jej oddanie transparentności i ekologii pozostawiło niezatarty ślad na jej ukochanej Santa Elenie, Olón, która przyjęła ją jak swoją. Monika ujawniła dziesiątki przypadków korupcji (...) Poświęciła życie społeczności” – napisał Joaquin Serrano Macias, artysta i profesor Universidad Católica Santiago de Guayaquil, który znał zmarłą kobietę.
Monika „Silva” Koniuszek mieszkała w Ekwadorze od ponad 10 lat, gdzie m.in. prowadziła hostel, ale znana była przede wszystkim jako aktywistka i prezeska fundacji La Integridad. Jak pisze portal „Extra”, fundacja walczyła o poprawę środowiska naturalnego i infrastruktury w Monitañicie.
„Jej walka rozpoczęła się, gdy ośrodek napotkał poważne problemy z powodu zawalenia się systemu kanalizacji, a ona uparcie domagała się od władz prowincji jej naprawienia” – czytamy na stronie portalu.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas