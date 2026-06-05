Mokotowska prokuratura pierwotnie, w 2025 r., wszczęła sześć postępowań w sprawie znieważania córki prezydenta. Każde postępowanie dotyczyło wpisów na osobnej platformie internetowej.

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Prokurator Skiba przekazał, że obecnie prowadzone są w mokotowskiej prokuraturze dwa duże postępowania, w których analizą zostało objętych łącznie ok. 30 tys. wpisów.

Rzecznik prokuratury: niektórzy autorzy wpisów poniosą odpowiedzialność karną

Poinformował też, że prokuratura skierowała wnioski o międzynarodową pomoc prawną do Stanów Zjednoczonych. Chodzi o uzyskanie danych właścicieli kont m.in. na platformach Facebook i Instagram.

Taki wniosek skierowany został również do Chin w sprawie treści opublikowanej na platformie TikTok. W tym przypadku jedno postępowanie jest zawieszone i dotyczy treści publicznego nawoływania do popełnienia zbrodni zgwałcenia małoletniej.

Rzecznik warszawskiej prokuratury podkreślił, że nikomu nie postawiono jeszcze zarzutów. - Biorąc jednak pod uwagę to, co już wiemy, można stwierdzić, że niektórzy autorzy wpisów poniosą odpowiedzialność karną - dodał.

Podczas wieczoru wyborczego prezydenta Karola Nawrockiego w 2025 r. uwagę widzów zwróciła jego siedmioletnia córka, która w żywiołowy sposób reagowała na to, co się wokół niej dzieje, przesyłała zgromadzonym buziaki i serduszka, tańczyła. To, co jednych ujęło w dziewczynce, u niektórych wzbudziło skrajną niechęć i zachęciło do obraźliwych wpisów.