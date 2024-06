Świętowali urodziny Hitlera. Zapadł prawomocny wyrok

Prokuratura jest zadowolona z wyroku.

— Sąd nie miał żadnych wątpliwości, że oskarżeni zrealizowali wszystkie znamiona przestępstwa — powiedziała Radiu Katowice prokurator Agnieszka Marcińczyk.

Sąd dopatrzył się jednak błędów procesowych w przypadku Mateusza S. Chodzi o wątpliwości co do jego poczytalności. W trakcie procesu powinien być reprezentowany przez obrońcę, lecz przed sądem I instancji obrońcy Mateusza S. nie stawili się. Dlatego jego sprawa wróci do sądu w Wodzisławiu Śląskim do ponownego rozpatrzenia.