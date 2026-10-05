Rozwój infrastruktury, rosnący stopień skomplikowania inwestycji budowlanych oraz dynamiczny postęp technologiczny stawiają przed opiniowaniem sądowym zupełnie nowe wyzwania. W odpowiedzi na potrzebę podniesienia jakości i sprawności postępowań, Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych inicjuje ogólnopolską debatę ekspercką.

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Interdyscyplinarny dialog dla sprawnego sądownictwa

Celem nadchodzącej konferencji oraz planowanego na kwiecień 2027 r. I Ogólnopolskiego Kongresu PSRiBS i UTH jest stworzenie platformy porozumienia pomiędzy środowiskiem technicznym a prawniczym. Integracja wiedzy inżynieryjnej i procesowej stanowi klucz do sprawnego orzekania w sprawach dotyczących budownictwa, infrastruktury oraz nieruchomości.

Zwieńczeniem całego cyklu wydarzeń stanie się wypracowanie „Kanonu Dobrych Praktyk Dowodu z Opinii Biegłego” – dokumentu stanowiącego merytoryczne wsparcie dla sędziów, pełnomocników procesowych i biegłych, a także cenną sugestię dla organów odpowiedzialnych za reformę legislacyjną.

Główne bloki tematyczne wydarzenia

Program listopadowej konferencji obejmuje interdyscyplinarne bloki tematyczne, które pozwalają na wieloaspektową analizę roli dowodu z opinii biegłego:

Inauguracja i idea Kongresu 2027:

Wiedza i kompetencje biegłego:

Perspektywa sędziego i sądu:

Perspektywa pełnomocnika procesowego:

Warsztat i odpowiedzialność biegłego:

Infrastruktura i kontrakty (FIDIC / SIDiR):

Nieruchomości i szacowanie szkód:

Budownictwo i diagnostyka techniczna:

Nowoczesne technologie i AI w procesie dowodowym:

Panel dyskusyjny i podsumowanie:

Szczegółowe informacje o poszczególnych wystąpieniach oraz harmonogramie dostępne są na stronie internetowej organizatora.

Ranga inicjatywy znajduje odzwierciedlenie w szerokim wsparciu ze strony organów państwowych, samorządów zawodowych, uczelni wyższych oraz czołowych podmiotów sektora budowlanego i prawniczego.

Patronatem Honorowym wydarzenie objęli:

Sądownictwo:

Administracja Rządowa i Samorządowa:

Samorząd Sędziowski i Prawniczy:

Organizacje Branżowe:

Patronat Naukowy nad wydarzeniem sprawują uczelnie wyższe oraz państwowe instytuty badawcze: Politechnika Warszawska, Akademia Techniczno-Artystyczna w Warszawie, Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży oraz Instytut Badawczy Dróg i Mostów.

Partnerzy Branżowi i Wspierający (sektor technologiczny, ekspertyz i doradztwa): AthenaSoft, Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego, CAS Contract Advisory Services, Polskie Budownictwo, Instytut Naukowy IBOA, Instytut Budownictwa Optymalnego, Polski Instytut AI oraz Kancelaria Prawa Budowlanego Adwokat Marek Chudzicki.

Informacje organizacyjne

Konferencja odbędzie się 17 listopada 2026 r. w formule online (godz. 10:30 – 15:55).

Komplet informacji, szczegółowy program wydarzenia oraz formularz rejestracyjny znajdują się na stronie organizatora: https://psribs.pl

Patronami medialnymi są „Rzeczpospolita” i rp.pl