W poniedziałek na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt rozporządzenia ministra klimatu w sprawie sposobu informowania o rodzaju paliwa alternatywnego wykorzystywanego do napędu pojazdu samochodowego oraz oznakowania miejsc tankowania lub ładowania pojazdu samochodowego takim paliwem.

Tankowanie biopaliw. Jakie zostaną oznaczone?

W załączniku do wspomnianego rozporządzenia opublikowano wykaz symboli, które będą mieć istotne znaczenie dla kierowców korzystających z paliw alternatywnych. Gaz płynny oznaczony będzie skrótem LPG, sprężony gaz ziemny (w tym pochodzący z biometanu) – CNG, zaś skroplony gaz ziemny (w tym pochodzący z biometanu) – LNG. Będzie można skorzystać też z wodoru oznaczonego jako H2 oraz energii elektrycznej z oznaczeniem C (zarówno na czarnym, jak i białym tle). Dostępne będzie też biopaliwo ciekłe typu oleju napędowego (z wyłączeniem biowęglowodorów ciekłych stanowiących samoistne paliwo i będących parafinowym olejem napędowym), oznaczone skrótem BX oraz biopaliwo ciekłe typu benzyny silnikowej (skrót EX). Kierowcy będą mogli także skorzystać z parafinowego oleju napędowego pochodzącego z procesów syntezy lub uwodornienia (zostanie oznaczone skrótem XTL).

Projekt rozporządzenia stanowi, że informacje o rodzajach paliwa alternatywnego znajdą się w instrukcji obsługi konkretnego pojazdu, na korkach wlewu paliwa lub gniazdach pojazdowych (albo w ich pobliżu), a także na terenie placówki handlowej, gdzie sprzedawane są pojazdy.

