Krystyna Pawłowicz: Niszczenie kart do głosowania jest karalne

Magdalena Biejat z Lewicy przypomniała zaś, że referendum generalnie służy dyskusji o sprawach kluczowych. - W referendum zatwierdzaliśmy polską Konstytucję, głosowaliśmy, żeby Polska przystąpiła do Unii Europejskiej. To były święta demokracji; to, co dzisiaj proponujecie to nie jest żadne referendum, tylko polityczna hucpa służącą do politycznych przepychanek – mówiła. Jej zdaniem zaproponowane pytania to bardziej „kiepski sondaż przygotowany przez podrzędną pracownię niż prawdziwe pytania referendalne”.

Do wzięcia udziału w wyborach i referendum wezwała na platformie X (dotychczas Twitter) sędzia Trybunału Konstytucyjnego, a w przeszłości posłanka PiS, Krystyna Pawłowicz. Jak zaznaczyła na wstępie "Nie naruszę żadnych zasad dotyczących sędziego TK,gdy głośno WEZWĘ do UDZIAŁU w WYBORACH i REFERENDUM w dniu 15 X" [pis. oryg.].



- Korzystajmy z naszych obywatelskich, konstytucyjnych praw - napisała dalej Pawłowicz, podkreślając, że "Suwerenem jest Naród".

Jednocześnie sędzia TK przypomniała, że "niszczenie kart do głosowania jest karalne".