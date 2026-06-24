Ukończenie studiów prawniczych daje wiele możliwości rozwoju zawodowego. Oczywiście dla wielu młodych ludzi, którzy decydują się na kształcenie w tej dziedzinie, podstawowym celem jest wykonywanie zawodu adwokata, radcy prawnego, prokuratora, sędziego czy komornika. Wykształcenie prawnicze to również szansa na pracę w firmach prywatnych czy administracji publicznej. Możliwości wyboru jest naprawdę dużo. Dlatego co roku wydziały prawa cieszą się taką popularnością.

Młodzi ludzie przywiązują jednak wagę do tego, co oferują poszczególne uczelnie. We właściwym wyborze pomóc ma Ranking Wydziałów Prawa „Rzeczpospolitej”. Zebrane w nim wszystkie możliwe parametry umożliwiające ocenę uczelni pozwolą wybrać tą, która może spełnić oczekiwania przyszłych prawników. Właściwy wybór może decydować o przyszłości zawodowej.

Więcej w Rankingu Wydziałów Prawa „Rzeczpospolitej”, który ukaże się 29 czerwca 2026 r.