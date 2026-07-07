W 2025 r. rentę rodzinną dostawało z ZUS 1,1 mln osób. Jej przeciętna wysokość to 3 701,15 zł. Najniższa kwota renty rodzinnej obowiązująca od marca 2026 r. to 1978,49 zł brutto.

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Wniosek o własną emeryturę. ZUS: Osoby otrzymujące rentę rodzinną powinny go złożyć

Jak informuje ZUS, osoby, które są aktywne zawodowo i jednocześnie dostają rentę rodzinną po zmarłym, powinny złożyć wniosek o emeryturę, gdy osiągną ustawowy wiek emerytalny. Po uzyskaniu statusu emeryta będą mogły bowiem dorabiać bez ograniczeń i konieczności rozliczania się z ZUS.

Zarówno kobiety, jak i mężczyźni pobierający rentę rodzinną często jednocześnie podejmują pracę, a to powoduje, że ZUS może zmniejszyć lub zawiesić ich świadczenie. Dzieje się tak, jeśli przychód wdowy lub wdowca przekroczy 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Wtedy renta zostaje pomniejszona o kwotę przekroczenia. Jeżeli natomiast przychód przekroczy 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, wtedy renta rodzinna ulega zawieszeniu.

– Dlatego zachęcam panie i panów, którzy osiągną ustawowy wiek emerytalny, do złożenia wniosku o naliczenie im ich własnej emerytury. Po uzyskaniu statusu emeryta, nawet gdy nie przejdą na własne świadczenie, tylko nadal będą dostawać rentę rodzinną z ZUS, bo np. jest ona wyższa niż byłaby własna emerytura – mówi Iwona Kowalska-Matis, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS na Dolnym Śląsku.

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Limity dorabiania. Kiedy trzeba rozliczyć się z ZUS?

Limity dorabiania zmieniają się co kwartał. Od czerwca 2026 r. górną granicą dorabiania jest kwota 6 694,10 zł brutto. Dodatkowy miesięczny przychód do tej kwoty nie powoduje zmniejszenia wypłacanej przez ZUS emerytury bądź renty.

– Natomiast żeby Zakład nie wstrzymał wypłaty świadczenia, dodatkowy miesięczny przychód między czerwcem a wrześniem nie może przekroczyć 12 431,80 zł brutto – informuje regionalna rzeczniczka ZUS.

Obowiązek informowania ZUS o dorabianiu mają osoby, które jeszcze nie osiągnęły powszechnego wieku emerytalnego, czyli 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn. Przychody emerytów rozlicza się na podstawie zaświadczenia pracodawcy, zatrudniającego emeryta lub rencistę, a osoby prowadzące działalność gospodarczą powinny przedstawić oświadczenie o wysokości przychodu. Dokument taki należy dostarczyć do oddziału ZUS, który wypłaca emeryturę lub rentę.

ZUS wypłaci świadczenie, które jest korzystniejsze

Jak wyjaśnia ZUS, wysokość renty rodzinnej to 85 proc. świadczenia, które dostałby zmarły. Renta jest przyznawana wdowie lub wdowcowi dożywotnio, ale gdy świadczeniobiorca osiągnie wiek emerytalny, może zwrócić się do ZUS o naliczenie własnej emerytury.

Rzeczniczka zapewnia, że jeżeli okazałoby się, że kwota naliczonej własnej emerytury byłaby niższa niż wysokość renty rodzinnej, wtedy ZUS będzie kontynuował – na życzenie osoby uprawnionej – wypłatę renty rodzinnej.

– Nie ma więc ryzyka, że nagle wdowa zacznie dostawać mniejsze wypłaty – zapewnia Iwona Kowalska-Matis, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS na Dolnym Śląsku.

Nie zawsze trzeba wybierać. Renta wdowia pozwala połączyć świadczenia

ZUS przypomina również, że od roku wypłacana jest także renta wdowia, która pozwala na łączenie własnej emerytury z rentą rodzinną. Jedno ze świadczeń jest wypłacane w całości, a z drugiego wypłacane jest 15 proc. Świadczeniobiorcy sami dokonują wyboru. Od 2027 r. drugie z wybranych świadczeń zostanie zwiększone do 25 proc.

O rentę mogą ubiegać wdowy po ukończeniu 60 lat lub wdowcy po ukończeniu 65 lat, którzy pozostawali do dnia śmierci małżonka we wspólności małżeńskiej i nabyli prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku nie wcześniej niż przed ukończeniem 55 lat (kobiety) i 60 lat (mężczyźni), a także nie pozostają obecnie w związku małżeńskim.

Osoby, które mają prawo tylko do jednego świadczenia (np. własnej emerytury), ale spełniają warunki do otrzymania drugiego (renty rodzinnej), najpierw muszą złożyć wniosek o drugie świadczenie, a dopiero potem wniosek o rentę wdowią.