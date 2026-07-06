Zakład Ubezpieczeń Społecznych co roku udostępnia Informację o Stanie Konta Ubezpieczonego. Wcześniej robił to za pośrednictwem listów wysyłanych do ubezpieczonych. Dzisiaj wysokość przyszłej emerytury wyliczonej przez ZUS sprawdzić można na platformie eZUS oraz w aplikacji mZUS. Zakład udostępnił niedawno ponad 12,1 mln Polaków dane za 2025 r. Na skutek czerwcowej waloryzacji stan kont emerytalnych i kapitału początkowego wzrósł o 9,81 proc., a środków na subkontach o 10,61 proc., poinformował cytowany przez „Fakt” Paweł Jaroszek, członek zarządu ZUS.

Reklama Reklama

Przyszła emerytura dzisiejszego 40-latka

„Fakt” przygotował symulacje przyszłych emerytur dzisiejszych 40- i 50-latków.

W przypadku 40-latków, którzy muszą pracować jeszcze 20 lat (kobiety) lub 25 lat (mężczyźni), dziennik przyjął następujące założenia:

średni dla tej grupy kapitał początkowy w wysokości 131 tys. zł (konto, subkonto i OFE),

realny wzrost pensji o 1,5 proc. rocznie,

realna waloryzacja składek przez ZUS na poziomie 3 proc. ponad inflację.

Symulacje pokazały, ile powinien zarabiać (brutto) dzisiejszy 40-latek, aby w przyszłości otrzymać emeryturę (brutto) w wysokości:

4 000 zł – 11 257 zł (kobieta) oraz 5 893 zł (mężczyzna),

5 000 zł – 14 886 zł (kobieta) oraz 8 041 zł (mężczyzna),

6 000 zł – 18 516 zł (kobieta) oraz 10 189 zł (mężczyzna),

7 000 zł – 22 145 zł (kobieta) oraz 12 338 zł (mężczyzna),

8 000 zł – 26 775 zł (kobieta) oraz 14 486 zł (mężczyzna).

Przyszła emerytura dzisiejszego 50-latka

W symulacjach przyszłych emerytur dzisiejszych 50-latków „Fakt” założył średni dla tej grupy kapitał początkowy w wysokości 350 tys. zł. W efekcie okazało się, ile powinien zarabiać (brutto) dzisiejszy 50-latek, aby w przyszłości otrzymać emeryturę (brutto) w wysokości:

4 000 zł – 9 792 zł (kobieta) oraz 5 215 zł (mężczyzna),

5 000 zł – 13 421 zł (kobieta) oraz 7 363 zł (mężczyzna),

6 000 zł – 17 050 zł (kobieta) oraz 9 511 zł (mężczyzna),

7 000 zł – 20 679 zł (kobieta) oraz 11 659 zł (mężczyzna),

8 000 zł – 24 308 zł (kobieta) oraz 13 807 zł (mężczyzna).

Jak sprawdzić wysokość prognozowanej emerytury?

Informację o Stanie Konta Ubezpieczonego oraz symulację hipotetycznej emerytury sprawdzić można obecnie na dwa sposoby – na platformie eZUS oraz w aplikacji mobilnej mZUS.

W przypadku korzystania z platformy eZUS należy zalogować się do swojego profilu i wejść w „Panel ubezpieczonego”. Następnie w menu bocznym wystarczy wybrać zakładkę „Informacje o stanie konta” i kliknąć pozycję „Informacja za 2025 r.”

Z kolei w przypadku chęci skorzystania z aplikacji mobilnej mZUS trzeba, po zalogowaniu się, wybrać z głównego pulpitu zakładkę „Ubezpieczenia i składki”. Następnie wystarczy kliknąć w pozycję „Twoja informacja o stanie konta w ZUS”, po czym wybrać opcję „Pokaż PDF”, aby otworzyć pełny dokument, który zawiera m.in. dokładną kwotę składek oraz oficjalną prognozę emerytalną.

Symulacja hipotetycznej emerytury przygotowana została przez ZUS dla wszystkich osób, które 31 grudnia 2025 r. miały ukończone 35 lat.