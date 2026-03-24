Uzupełniający urlop macierzyński obowiązuje od 19 marca 2025 r. Jak informuje ZUS, do końca ubiegłego roku 3,9 tys. osób pobrało zasiłek za czas uzupełniającego urlopu. Od stycznia do lutego 2026 r. świadczenie otrzymywało 1,7 tys. osób.

Reklama Reklama

Uzupełniający urlop macierzyński. Komu przysługuje?

Z uzupełniającego urlopu macierzyńskiego mogą skorzystać nie tylko rodzice wcześniaków. Przysługuje on także na dzieci, które urodziły się w terminie, ale wymagały pobytu w szpitalu później niż w czwartym dniu po narodzinach. Dodatkowy urlop pozwala rodzicom spędzić więcej czasu z dziećmi, które często wymagają specjalistycznej opieki.

– W początkowym okresie prawo do uzupełniającego urlopu macierzyńskiego było kojarzone głównie z narodzinami wcześniaków. Jednak uprawnienie to w określonych sytuacjach przysługuje również rodzicom dzieci, które urodziły się o czasie, lecz wymagają hospitalizacji – przypomina Urszula Juszczyk, dyrektor Departamentu Zasiłków w Centrali ZUS.

Z zasiłku macierzyńskiego za okres uzupełniającego urlopu macierzyńskiego mogą skorzystać zarówno matka, jak i ojciec dziecka urodzonego przedwcześnie lub wymagającego dłuższej hospitalizacji. Dodatkowy urlop przysługuje także rodzicom adopcyjnym i zastępczym, o ile nie są zawodową rodziną zastępczą.