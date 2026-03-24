Nowy urlop w Kodeksie pracy ma już rok. Skorzystają z niego rodzice wcześniaków

Mija rok od wprowadzenia uzupełniającego urlopu macierzyńskiego. Dłuższy nawet o 15 tygodni, pełnopłatny urlop przysługuje rodzicom wcześniaków. Skorzystało z niego już wiele osób. ZUS przypomina, na jakich zasadach jest przyznawany.

Publikacja: 24.03.2026 19:03

Anna Rogalska

Uzupełniający urlop macierzyński obowiązuje od 19 marca 2025 r. Jak informuje ZUS, do końca ubiegłego roku 3,9 tys. osób pobrało zasiłek za czas uzupełniającego urlopu. Od stycznia do lutego 2026 r. świadczenie otrzymywało 1,7 tys. osób. 

Uzupełniający urlop macierzyński. Komu przysługuje?

Z uzupełniającego urlopu macierzyńskiego mogą skorzystać nie tylko rodzice wcześniaków. Przysługuje on także na dzieci, które urodziły się w terminie, ale wymagały pobytu w szpitalu później niż w czwartym dniu po narodzinach. Dodatkowy urlop pozwala rodzicom spędzić więcej czasu z dziećmi, które często wymagają specjalistycznej opieki.

– W początkowym okresie prawo do uzupełniającego urlopu macierzyńskiego było kojarzone głównie z narodzinami wcześniaków. Jednak uprawnienie to w określonych sytuacjach przysługuje również rodzicom dzieci, które urodziły się o czasie, lecz wymagają hospitalizacji – przypomina Urszula Juszczyk, dyrektor Departamentu Zasiłków w Centrali ZUS.

Z zasiłku macierzyńskiego za okres uzupełniającego urlopu macierzyńskiego mogą skorzystać zarówno matka, jak i ojciec dziecka urodzonego przedwcześnie lub wymagającego dłuższej hospitalizacji. Dodatkowy urlop przysługuje także rodzicom adopcyjnym i zastępczym, o ile nie są zawodową rodziną zastępczą.

Ile trwa uzupełniający urlop macierzyński? Na jakich zasadach jest przyznawany?

Rodzicom przysługuje dodatkowy tydzień urlopu za każdy rozpoczęty tydzień pobytu dziecka w szpitalu po narodzinach. Maksymalny wymiar urlopu to 15 tygodni. Długość zależy od tygodnia ciąży, w którym urodziło się dziecko, jego wagi urodzeniowej i okresu hospitalizacji.

Na 15 tygodni urlopu mogą liczyć rodzice, których dziecko przyszło na świat przed ukończeniem 28 tygodnia ciąży lub z wagą do 1000 g. Jeśli dziecko urodziło się później, ale przed końcem 37 tygodnia ciąży i z masą powyżej 1000 g, urlop może trwać maksymalnie 8 tygodni.

W przypadku dzieci, które nie są wcześniakami, a więc są urodzone po 37 tygodniu ciąży, urlop przysługuje, gdy hospitalizacja trwa od piątego dnia po narodzinach. Jeśli noworodek spędził w szpitalu co najmniej dwa kolejne dni, z których pierwszy przypadał na okres od 5 do 28 dnia po porodzie, opiekunowie mogą ubiegać się o dodatkowy urlop trwający do 8 tygodni.

Ile wynosi zasiłek za okres uzupełniającego urlopu macierzyńskiego? Jak się o niego ubiegać?

Uzupełniający urlop macierzyński jest pełnopłatny. Za jego okres przysługuje świadczenie w wysokości 100 proc. podstawy wymiaru zasiłku.

Urlop ten można wykorzystać jednorazowo, bezpośrednio po urlopie macierzyńskim. Wniosek należy złożyć do pracodawcy najpóźniej 21 dni przed końcem urlopu macierzyńskiego.

Aby otrzymać zasiłek za okres uzupełniającego urlopu potrzebne jest także zaświadczenie ze szpitala, w którym podany będzie okres hospitalizacji dziecka, tydzień ciąży, w którym się urodziło, i jego masa urodzeniowa. Pracownicy i osoby zatrudnione na umowie-zleceniu powinny przekazać dokumenty pracodawcy lub zleceniodawcy, natomiast przedsiębiorcy składają je bezpośrednio do ZUS.

