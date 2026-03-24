Rodzice wcześniaków mają dłuższy, pełnopłatny urlop. Mija rok od jego wprowadzenia
Uzupełniający urlop macierzyński obowiązuje od 19 marca 2025 r. Jak informuje ZUS, do końca ubiegłego roku 3,9 tys. osób pobrało zasiłek za czas uzupełniającego urlopu. Od stycznia do lutego 2026 r. świadczenie otrzymywało 1,7 tys. osób.
Z uzupełniającego urlopu macierzyńskiego mogą skorzystać nie tylko rodzice wcześniaków. Przysługuje on także na dzieci, które urodziły się w terminie, ale wymagały pobytu w szpitalu później niż w czwartym dniu po narodzinach. Dodatkowy urlop pozwala rodzicom spędzić więcej czasu z dziećmi, które często wymagają specjalistycznej opieki.
– W początkowym okresie prawo do uzupełniającego urlopu macierzyńskiego było kojarzone głównie z narodzinami wcześniaków. Jednak uprawnienie to w określonych sytuacjach przysługuje również rodzicom dzieci, które urodziły się o czasie, lecz wymagają hospitalizacji – przypomina Urszula Juszczyk, dyrektor Departamentu Zasiłków w Centrali ZUS.
Z zasiłku macierzyńskiego za okres uzupełniającego urlopu macierzyńskiego mogą skorzystać zarówno matka, jak i ojciec dziecka urodzonego przedwcześnie lub wymagającego dłuższej hospitalizacji. Dodatkowy urlop przysługuje także rodzicom adopcyjnym i zastępczym, o ile nie są zawodową rodziną zastępczą.
3000 zł netto – tyle od 1 stycznia 2026 r. wynosi becikowe w Wysokiem Mazowieckiem. To najwyższe tego typu świadczenie na Podlasiu i jedno z najwyż...
Rodzicom przysługuje dodatkowy tydzień urlopu za każdy rozpoczęty tydzień pobytu dziecka w szpitalu po narodzinach. Maksymalny wymiar urlopu to 15 tygodni. Długość zależy od tygodnia ciąży, w którym urodziło się dziecko, jego wagi urodzeniowej i okresu hospitalizacji.
Na 15 tygodni urlopu mogą liczyć rodzice, których dziecko przyszło na świat przed ukończeniem 28 tygodnia ciąży lub z wagą do 1000 g. Jeśli dziecko urodziło się później, ale przed końcem 37 tygodnia ciąży i z masą powyżej 1000 g, urlop może trwać maksymalnie 8 tygodni.
W przypadku dzieci, które nie są wcześniakami, a więc są urodzone po 37 tygodniu ciąży, urlop przysługuje, gdy hospitalizacja trwa od piątego dnia po narodzinach. Jeśli noworodek spędził w szpitalu co najmniej dwa kolejne dni, z których pierwszy przypadał na okres od 5 do 28 dnia po porodzie, opiekunowie mogą ubiegać się o dodatkowy urlop trwający do 8 tygodni.
19 marca 2025 r. wejdą w życie nowe przepisy, które wprowadzają dodatkowy urlop macierzyński. Dotyczą one rodziców wcześniaków lub dzieci wymagając...
Uzupełniający urlop macierzyński jest pełnopłatny. Za jego okres przysługuje świadczenie w wysokości 100 proc. podstawy wymiaru zasiłku.
Urlop ten można wykorzystać jednorazowo, bezpośrednio po urlopie macierzyńskim. Wniosek należy złożyć do pracodawcy najpóźniej 21 dni przed końcem urlopu macierzyńskiego.
Aby otrzymać zasiłek za okres uzupełniającego urlopu potrzebne jest także zaświadczenie ze szpitala, w którym podany będzie okres hospitalizacji dziecka, tydzień ciąży, w którym się urodziło, i jego masa urodzeniowa. Pracownicy i osoby zatrudnione na umowie-zleceniu powinny przekazać dokumenty pracodawcy lub zleceniodawcy, natomiast przedsiębiorcy składają je bezpośrednio do ZUS.
Szef Kancelarii Prezydenta zwrócił się do marszałka Sejmu o wyjaśnienia w sprawie uchybień w procedurze wyboru s...
Przeniesienie do polskich akt stanu cywilnego dokumentu potwierdzającego zawarcie małżeństwa jednopłciowego za g...
Kominki znowu wracają do łask jako alternatywne i awaryjne źródło ogrzewania. W praktyce jednak o tym, gdzie i n...
Jeden ze spadkobierców może dochodzić swego udziału w majątku po zmarłym od jego dłużnika, nie czekając na podzi...
