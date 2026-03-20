Konferencja „Wiek to atut, nie bariera”. Od lewej: Piotr Ostrowski, przewodniczący OPZZ, Agnieszka Dziemianowicz - Bąk, ministra rodziny, pracy i polityki społecznej, Agnieszka Szczygielska, dyrektorka CIOP-PIB, Paweł Jaroszek, członek zarządu ZUS.
Pomóc ma w tym zainaugurowana w piątek druga odsłona kampanii informacyjno-edukacyjnej skierowanej do osób w wieku 50 plus – „Wiek to atut, nie bariera”. Ma ona za zadanie wspieranie wydłużania aktywności zawodowej dojrzałych pracowników i pokazywanie, że wiek może być atutem, a doświadczenie ma realną wartość.
Jej organizatorem jest ZUS, OPZZ i Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, a resort rodziny objął ją patronatem.
– Żyjemy w społeczeństwie starzejącym się, a zmiany demograficzne mają realny wpływ na rynek pracy. Co ważne, nie są to wyłącznie wyzwania – to także szansa. Pod koniec 2024 r. ponad 870 tys. osób z ustalonym prawem do emerytury było aktywnych zawodowo, a w ciągu ostatnich lat liczba ta znacząco wzrosła. To dowód, że osoby starsze chcą pracować, rozwijać się i być potrzebne – mówiła podczas spotkania inauguracyjnego kampanii Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.
Jednocześnie wskazywała, że nadal istnieją bariery, takie jak stereotypy, niedostosowane warunki czy brak elastyczności, które utrudniają funkcjonowanie osobom 50 plus na rynku.
– Dlatego tak ważne jest tworzenie środowiska pracy, które pozwoli w pełni wykorzystać potencjał doświadczonych pracowników – mówiła.
W przełamywaniu barier ma pomóc wspomniana kampania, w ramach której będą organizowane szkolenia na temat wpływu stereotypów związanych z wiekiem na funkcjonowanie zawodowe, znaczenia edukacji i rozwoju kompetencji cyfrowych wśród osób 50 plus, potrzeb zdrowotnych pracowników dojrzałych oraz profilaktyki zdrowotnej w miejscu pracy, sposobów dostosowania stanowisk do możliwości i potrzeb osób w wieku 50 plus czy też problematyki wpływu pracy i okresów zatrudnienia na przyszłe świadczenia emerytalne.
Jak chęć wydłużenia aktywności zawodowej ma się do deklarowanych przez resort rodziny planów wprowadzenia tzw. emerytur stażowych? O zmiany w tym zakresie od początku mocno zabiega również OPZZ.
– Nie widzimy tu sprzeczności. Zdajemy sobie sprawę, że są zawody i grupy pracowników, którzy ze względu na ciężkie warunki pracy – fizyczne i psychiczne – mają trudność z aktywnością zawodową do osiągnięcia wieku emerytalnego. Dlatego emerytury stażowe, po 35 latach pracy dla kobiet i 40 dla mężczyzn, powinny być możliwością wyboru, a nie obowiązkiem – mówił na inauguracji kampanii Piotr Ostrowski, przewodniczący OPZZ.
Jak podkreślał, jednocześnie poprzez działania edukacyjne i informacyjne, realizowane m.in. we współpracy z instytucjami publicznymi, należy pokazywać, że w wielu przypadkach możliwe jest dłuższe pozostanie na rynku pracy.
– Naszym zdaniem oba podejścia się uzupełniają. Dbając o obecnych pracowników, musimy też pamiętać o młodszych pokoleniach, tak aby mogły one pracować w dobrym zdrowiu i kondycji – zaznaczył szef OPZZ.
– Polityka państwa opiera się na jasnej zasadzie: wybór należy do pracownika. Nie ma planów podnoszenia wieku emerytalnego. Skupiamy się natomiast na tworzeniu warunków, które umożliwią dobrowolną, dłuższą aktywność zawodową – dodała ministra rodziny.
Agnieszka Dziemianowicz-Bąk odniosła się też do reformy służb zatrudnienia, obowiązującej od czerwca ub.r., w której szczególne miejsce zajmują właśnie instrumenty wspierające aktywizację osób w dojrzałym wieku. Przypomnijmy, nowe regulacje wprowadziły istotny instrument finansowego wsparcia zatrudnienia, skierowany do dwóch odrębnych kategorii osób. Pierwszą z nich stanowią bezrobotni w wieku od 50 lat do osiągnięcia wieku emerytalnego (60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn). Pracodawca jest uprawniony do otrzymywania dofinansowania na nich przez okres do 12 miesięcy. Drugą grupę tworzą osoby poszukujące pracy, które osiągnęły już wiek emerytalny. W odniesieniu do tej kategorii wsparcie przyznawane jest na okres jednego miesiąca, przy czym możliwe jest wielokrotne ponawianie wniosków, z zachowaniem zasady naprzemiennego finansowania – po miesiącu objętym refundacją następuje miesiąc zatrudnienia w pełni opłacanego przez pracodawcę.
– Otrzymujemy sygnały z urzędów pracy, że zainteresowanie tymi rozwiązaniami jest znaczne i powinno wzrastać w miarę upowszechnienia tych nowych instrumentów, czemu służyć ma również nasza kampania – mówiła ministra pracy.
