W przypadku wpłaty powitalnej (250 zł) nie jest konieczne, aby wpłaty zostały dokonane na jeden rachunek PPK uczestnika lub zostały przekazane za miesiące, które następują bezpośrednio po sobie. Oznacza to przykładowo, że uczestnik PPK, który po dokonaniu pierwszej wpłaty do PPK przestał być zatrudniony w danym podmiocie (na jego rachunek PPK utworzony w związku z zatrudnieniem w tym podmiocie nie będą już dokonywane nowe wpłaty), nabędzie prawo do wpłaty powitalnej, jeżeli po zatrudnieniu w nowym podmiocie na jego nowy rachunek PPK zostaną przekazane kolejne (za dwa miesiące) – finansowane przez niego – wpłaty podstawowe do PPK.

przykład Wpłata powitalna w PPK Pracownik został „zapisany” do PPK 1 listopada 2024 r. Pierwsze wpłaty do PPK zostały przekazana na jego rachunek PPK 13 grudnia. Pracownik był zatrudniony u tego pracodawcy do 30 listopada 2024 r., ale od 6 stycznia br. został ponownie zatrudniony w tym podmiocie. Kolejne wpłaty do PPK zostały przekazane jego rachunek PPK w lutym i w marcu br. Spowodowało to, że uczestnik nabył uprawnienia do wpłaty powitalnej w pierwszym kwartale 2025 r. – był uczestnikiem PPK przez trzy pełne miesiące kalendarzowe (listopad, luty i marzec), a na jego rachunek PPK trafiły sfinansowane przez niego wpłaty za trzy miesiące. Wpłata powitalna zostanie zaewidencjonowana na jego rachunku PPK w terminie do 45 dni po zakończeniu kwartału, czyli najpóźniej 15 maja.



Pracownicze Plany Kapitałowe. Dopłaty roczne w PPK

Dopłatę roczną (240 zł) otrzymuje uczestnik PPK, którego wpłaty podstawowe i dodatkowe w danym roku (finansowane przez tego uczestnika i podmiot zatrudniający) wyniosły co najmniej 3,5% liczone od 6-krotności minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w roku, za który dopłata jest należna. Uczestnicy, których wpłaty podstawowe są niższe niż 2% (osoby, których wynagrodzenie osiągane z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza kwoty odpowiadającej 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia), muszą zgromadzić co najmniej 25% powyższej kwoty.

Od 1 stycznia 2025 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 4666 zł. Oznacza to, że warunkiem otrzymania przez uczestnika PPK dopłaty rocznej za 2025 rok będzie zgromadzenie na jego rachunku lub rachunkach PPK wpłat w wysokości co najmniej 979,86 zł (6 x 4666 x 3,5%), a w przypadku osób korzystających z obniżenia wpłaty podstawowej – co najmniej 244,97 zł (979,86 x 25%). Limity te obowiązują także w przypadku, gdy dana osoba rozpoczęła oszczędzanie w PPK w trakcie roku. Dopłata roczna powinna trafić na rachunek uczestnika PPK, który spełnił warunki do jej otrzymania, nie później niż do 15 kwietnia roku następującego po roku, za który przysługuje.