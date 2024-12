Usługi urzędów pracy mają zostać także unowocześnione i zautomatyzowane, a pracodawcom korzystającym z ich usług mają odczuć zmniejszenie biurokracji.

Ważna zmiana dla beneficjentów programu „Aktywny rodzic”

Ale to nie wszystko. Rząd przyjął też autopoprawkę, która ma naprawić przepisy regulujące program „Aktywny rodzic”- systemową strategię wspierania rodziców w łączeniu pracy i opieki nad dziećmi. Polega ona na wprowadzeniu trzech świadczeń: „aktywni rodzice w pracy”, „aktywnie w żłobku” oraz „aktywnie w domu”. Problem w tym, że przy ustalaniu prawa do świadczeń z pomocy społecznej pracownicy socjalni są zobowiązani do uwzględniania w dochodach rodziny pieniędzy z nowego programu. Rząd chce to zmienić.

W efekcie otrzymywanie świadczeń z programu „Aktywny Rodzic” nie będzie miało wpływu na prawo do uzależnionych od dochodu świadczeń z pomocy społecznej i innych form wsparcia, które opierają się na definicji dochodu z ustawy o pomocy społecznej. Jednocześnie rozwiązanie zadziała wstecz. Oznacza to, że znajdzie zastosowanie także do spraw rozpoczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy.

Etap legislacyjny: trafi do Sejmu