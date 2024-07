Co więcej, absolwenci uczelni położonych w mniejszych miejscowościach nieznacznie prześcigają swoje koleżanki i kolegów z uczelni w metropoliach pod względem median zarobków, uzyskiwanych w pierwszym roku po dyplomie. Mediany te wynoszą 5 488,24 zł dla osób z uczelni z małych miast i 5 374,81 zł dla osób z metropolii. Absolwenci uczelni z mniejszych ośrodków osiągają też wyraźnie lepsze wyniki, jeśli wziąć pod uwagę Względny Wskaźnik Zarobków (0,88 wobec 0,76), który odnosi zarobki do średnich wynagrodzeń w ich powiatach zamieszkania. Oznacza to, że absolwenci uczelni z najmniejszych miejscowości są zdecydowanie najefektywniejsi w radzeniu sobie z wyzwaniami lokalnych rynków pracy.

Najsłabiej natomiast radzą sobie absolwenci z uczelni położonych w miastach na prawach powiatu poniżej 500 tys. mieszkańców (mediana zarobków równa 4 835,33 zł oraz WWZ równy 0,74). Badania wykazały też, że niezależnie od tego, czy miasto, w którym usytuowana jest uczelnia jest duże, średnie, czy mniejsze, większość absolwentów zamieszkuje po ukończeniu studiów mniejsze miejscowości. Można więc stwierdzić, że głównymi „odbiorcami” absolwentów są rynki pracy określane jako prowincjonalne. Mniej niż 40 proc. osób, które kończyły studia w największych miastach i w pozostałych miastach na prawach powiatu, pozostało w miejscowościach o podobnej wielkości.

– Dane pokazują również, że najwyższe przeciętne wynagrodzenia uzyskiwali absolwenci mieszkający w województwie mazowieckim (5 791,53 zł), zaś najniższe – w województwie podlaskim (4 697,55 zł). Przy ustalaniu efektywności zarabiania pieniędzy przez osoby kończące studia warto uwzględnić też generalny poziom płac w ich miejscu zamieszkania. Właściwą miarą tej efektywności jest Względny Wskaźnik Zarobków (WWZ) – mówi dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak, prof. SGH, ekspertka w Ośrodku Przetwarzania Informacji – Państwowym Instytucie Badawczym. (OPI)

Najwyższą wartością WWZ mogą poszczycić się absolwenci z województwa warmińsko-mazurskiego. Zarabiali oni przeciętnie 0,82 średnich lokalnych zarobków. Najniższy stosunek zarobków do średnich wynagrodzeń zaobserwowano dla województw: małopolskiego i podlaskiego (0,73).

Dziedziny nauki najbardziej opłacalne, jeśli chodzi o zarobki

Eksperci OPI przeanalizowali również wyniki dotyczące kierunków o najwyższych zarobkach dla absolwentów studiów magisterskich (II stopnia lub jednolitych magisterskich) w zależności od dziedziny ukończonych studiów. Podkreślają oni, że koniecznie należy uwzględniać specyfikę różnych strategii na rynku pracy w zależności od typu ukończonych studiów. Inne bowiem są doświadczenia na rynku pracy informatyków, a inne osób, które kształciły się np. na kierunkach filologicznych.

Wynagrodzenia w pierwszym roku po dyplomie przedstawiono przy użyciu dwóch wskaźników: mediany miesięcznych wynagrodzeń oraz Względnego Wskaźnika Zarobków. Warto przy tym pamiętać, że pierwszy rok po dyplomie oznacza z reguły początek kariery zawodowej. Stąd nie powinny dziwić niskie wartości wynagrodzeń – zarówno tych podanych w PLN, jak i niskie wartości WWZ dla wielu kierunków w pierwszym roku po dyplomie.