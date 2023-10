Renta rodzinna to świadczenie przysługujące bliskim osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy lub spełniała warunki do uzyskania jednego z tych świadczeń. Należy się ono m.in. dzieciom do ukończenia 16 lat, a jeżeli się uczą – do 25. roku życia.

Edukację studenta potwierdza zaświadczenie z uczelni. Ci którzy chcą otrzymywać wypłatę z tego tytułu muszą zwrócić się do ZUS.



Do końca października powinni złożyć wniosek o dalszą wypłatę świadczenia razem z zaświadczeniem ze szkoły wyższej, że kontynuują naukę. Powód?

Przy ustalaniu, czy uczeń, słuchacz albo student kontynuuje naukę, ZUS opiera się na dokumencie przedłożonym przez osobę pobierającą rentę rodzinną (złożonym bez wezwania lub w ramach prowadzonego postępowania wyjaśniającego). W obowiązujących przepisach nie ma bowiem podstaw do występowania do uczelni o udostępnienie informacji o odbywaniu czy kontynuowaniu nauki.

-Nie warto zwlekać z dopełnieniem formalności, by nie stracić październikowego świadczenia. Wypłata renty rodzinnej przysługuje od miesiąca złożenia wniosku wraz z zaświadczeniem- mówi Paweł Żebrowski, rzecznik ZUS.