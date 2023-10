Prezes ZUS dodaje, że najważniejszą zachętą do odraczania emerytury jest bowiem formuła obliczania wysokości świadczenia po reformie z 1999 r. - Polski system emerytalny ma wbudowane silne zachęty do odraczania emerytury. Jeden rok później, to w ostatnich latach nawet 10–20% wyższa kwota przyznanej emerytury dzięki większej liczbie składek, waloryzacji oraz przyjmowanemu do obliczeń średniemu dalszego trwaniu życia – mówi.

Z dostępnych danych wynika, że w Polsce pracuje 1,2 miliona seniorów. W tym 826 tys. z nich łączy pracę z pobieraniem emerytury.