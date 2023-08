Pierwsze czternastki wpływają na konta emerytów i rencistów

Czternastki zostaną wypłacone w terminach wypłat emerytury lub renty. Kolejne terminy wypłat to 5, 6, 10, 15, 20 i 25 września. Przelew z ZUS obejmie comiesięczne świadczenie oraz drugie dodatkowe świadczenie roczne, czyli czternastkę. Dlatego jest większy niż zwykle.

Czternasta emerytura: do wypłaty minimum 50 zł

Czternasta emerytura wynosi 2650 zł brutto dla osób, których świadczenie główne (emerytura lub renta) wynosi mniej niż 2900 zł brutto. Ze świadczenia zostanie pobrany podatek dochodowy od osób fizycznych, a także składka zdrowotna w wysokości 9 proc. Czternastka będzie natomiast wolna od innych potrąceń, np. zajęć komorniczych. Nie będzie się także wliczać do dochodu przy ubieganiu się o pomoc społeczną, alimenty czy 500+ dla osób niesamodzielnych.

Na pełną kwotę czternastki (2650 zł brutto, 2200 złotych "na rękę") mogą liczyć osoby, których świadczenie główne, np. emerytura lub renta, nie przekracza 2900 zł brutto. Powyżej tej kwoty czternastka będzie zmniejszana zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”. Na przykład jeśli ktoś pobiera emeryturę w wysokości 3500 zł brutto, to czternastka wyniesie 2050 zł brutto. Przy czym aby prawo do dodatkowego świadczenia przysługiwało, musi ono wynosić co najmniej 50 zł. Oznacza to, że czternastka przysługuje, gdy emerytura lub renta nie przekracza kwoty 5500 zł brutto.