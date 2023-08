ZUS: ci emeryci nie dostaną czternastki

– Na przykład jeśli ktoś pobiera emeryturę w wysokości 3500 zł, to czternastka wyniesie 2050 zł brutto – wyjaśniła prof. Uścińska.

W najbliższych dniach ZUS rozpocznie wypłatę świadczenia. – Czternasta emerytura zostanie wypłacona z urzędu przez ZUS i inne instytucje zajmujące się ubezpieczeniem społecznym. To znaczy, że aby otrzymać to dodatkowe świadczenie, nie trzeba składać wniosku. Zostanie ono przekazane w ten sam sposób, co pobierana emerytura lub renta – powiedziała szefowa ZUS.

ZUS przypomina, że ze świadczenia zostanie pobrana składka zdrowotna w wysokości 9 proc. oraz podatek dochodowy od osób fizycznych. Czternastka będzie wolna od innych potrąceń, np. zajęć komorniczych. Nie będzie się także wliczać do dochodu przy ubieganiu się o pomoc społeczną, alimenty czy 500+ dla osób niesamodzielnych.

Szacunkowo czternastkę otrzyma w tym roku w ok. 8,8 mln emerytów i rencistów. W tym ok. 6,8 mln osób dostanie świadczenie w pełnej wysokości, a ok. 2 mln osób – pomniejszone zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”. Wydatki na te świadczenia wyniosą 20,7 mld zł.