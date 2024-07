Ten wzrost jest jeszcze bardziej widoczny przy porównaniu liczby ogłoszeń; w pierwszym półroczu br. kandydaci do pracy fizycznej mieli do wyboru ponad 62 tys. ofert na Pracuj.pl, czyli prawie o 40 proc. więcej niż rok wcześniej. I byli jedyną grupą pracowników, która w tym czasie odnotowała taki wzrost, przy ogólnym spadku liczby dostępnych ogłoszeń. Jak wynika z danych Pracuj.pl, w I półroczu br. kandydaci mieli tam do wyboru 396 tys. ofert pracy, prawie o 13 proc. mniej niż rok wcześniej. To efekt spadku widocznego niemal we wszystkich dużych kategoriach, na czele z finansami i IT, gdzie spadki liczby ogłoszeń wyniosły ok. 40 proc.

Co przeszkadza firmom zwiększać zatrudnienie

Podobny spadek w ujęciu rocznym widać w danych dotyczących ogólnego zapotrzebowania na pracowników, które pokazują też statystyki urzędów pracy. W czerwcu zgłoszono tam 95,1 tys. wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej, prawie o 9 tys. więcej niż w maju br., lecz o ponad 7 tys. mniej niż rok wcześniej.

Jak zaznacza Katarzyna Zimińska, rzeczniczka Adecco Poland, pomimo czerwcowego ożywienia rekrutacji (związanego w dużej mierze z ofertami pracy sezonowej m.in. w budownictwie, handlu detalicznym i logistyce), kandydaci nadal mieli nieco mniejszy wybór niż rok wcześniej. To skutek rachitycznego na razie odbicia w gospodarce przy rosnących kosztach pracowniczych, które ograniczają działalność aż 70 proc. firm objętych lipcowym badaniem MIK Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

– Sytuacja gospodarcza rzuciła cień na część branż w ostatnich kwartałach, ale z kolei inne wzmacniają swoją pozycję, korzystając z zachodzących zmian – zwraca uwagę Rafał Nachyna (w tej drugiej grupie jest np. sprzedaż B2B). Jak wynika z danych Pracuj.pl, do specjalistów IT kierowano tam w I połowie tego roku niespełna 36 tys. ogłoszeń, wobec ok. 59 tys. rok wcześniej, gdy byli oni na drugim miejscu najczęściej poszukiwanych kandydatów.