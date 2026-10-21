33-letni przedsiębiorca z Kelowny w prowincji Kolumbia Brytyjska wystartował w wyborach samorządowych, wykorzystując humor zamiast tradycyjnych obietnic wyborczych. Na swojej stronie internetowej napisał, że nie lubi polityki, nie wie, co robi, i nie ma odpowiednich kwalifikacji.

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Jego plakaty również odbiegały od typowych materiałów kampanijnych. Jeden z nich głosił, że Rogers kandyduje na burmistrza, by po chwili wyjaśnić: „Żartowałem. Do rady miasta”. Na innych można było przeczytać hasła „Po prostu próbuję zapłacić czynsz” oraz „Nie martwcie się, naprawię wszystko”, opatrzone zastrzeżeniem, że pod pewnymi warunkami.

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Kampania szybko zdobyła popularność w mediach społecznościowych. Zainteresowała się nią m.in. amerykańska influencerka Mandi Jung, a materiały kandydata uzyskały ponad 100 tys. wyświetleń. Rogers zaczął też otrzymywać zaproszenia do wywiadów.

Zdobył ponad 12 tys. głosów

W wyborach samorządowych, które odbyły się 17 października, Rogers zdobył 12 635 głosów. Zajął czwarte miejsce spośród 37 kandydatów ubiegających się o osiem mandatów w radzie miasta.

Choć żartował ze swojego braku doświadczenia politycznego, podkreślał, że nie oznacza to braku kompetencji zawodowych.

– Nigdy nie byłem politykiem, ale z pewnością mam doświadczenie, które uważam za bardzo istotne i przydatne – powiedział przed wyborami w rozmowie z serwisem Global News.

Wcześniej przez cztery lata pracował jako inżynier automatyzacji procesów z wykorzystaniem robotyki. Następnie wraz z żoną założył firmę The Rogerie, która przetwarza plastikowe odpady na nowe produkty.

Jak wyjaśniał, do startu skłoniła go chęć rozwiązania problemów Kelowny, w tym wysokich kosztów mieszkań, bezdomności oraz trudności, z jakimi mierzą się małe przedsiębiorstwa.

Po zwycięstwie opublikował nagranie, w którym podkreślił, że mimo żartobliwej formy kampanii poważnie traktuje nowe obowiązki. Oficjalne wyniki wyborów zostaną ogłoszone w środę 21 października.