Brytyjska policja ponownie zatrzymała dwóch mężczyzn w sprawie potencjalnego ataku na bazę sił powietrznych (RAF) Fairford. Mężczyźni są podejrzani o pomaganie zagranicznemu wywiadowi. Policja antyterrorystyczna (CTP) powtórzyła, że w incydent prawdopodobnie zaangażowany był Iran.

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Atak na bazę RAF. Podejrzani mężczyźni zatrzymani i znów przesłuchani

Mężczyźni w wieku 24 i 25 lat zostali ponownie przesłuchani. Dotychczas przebywali na wolności za kaucją. Pierwszy jest Brytyjczykiem i początkowo został zatrzymany przy bazie RAF 27 września. Drugi ma podwójne obywatelstwo: brytyjskie i irańskie. Policja aresztowała go w Londynie 1 października.

Obaj zostali wcześniej zatrzymani jako podejrzani w sprawie przygotowywania ataku terrorystycznego.

„Śledztwo nadal trwa i wciąż gromadzimy materiał dowodowy. Na tym etapie nasze stanowisko pozostaje jednak niezmienne: uważamy, że istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo zaangażowania państwa irańskiego” – oznajmił we wtorek szef brytyjskiej policji antyterrorystycznej Laurence Taylor, cytowany w oświadczeniu CTP.

Taylor podkreślił, że śledztwo dotyczy delikatnej kwestii i związane jest z bezpieczeństwem narodowym, co oznacza, że może toczyć się długo. „Wiem, że opinia publiczna ma pytania. Chcę (działać) w tak przejrzysty (sposób), jak to możliwe, a gdy tylko będziemy w stanie powiedzieć więcej – zrobimy to” – dodał oficer.

Pięciu Brytyjczyków zatrzymanych w pobliżu bazy RAF Fairford

27 września nad ranem policja zatrzymała pięciu Brytyjczyków w okolicy bazy RAF Fairford w hrabstwie Gloucestershire w południowej Anglii. W październiku aresztowano kolejne dwie osoby. Wszystkie zostały następnie wypuszczone za kaucją.

Detektywi poinformowali potem, że w trzech pojazdach, przy których aresztowano piątkę podejrzanych, nie znaleziono improwizowanych ładunków wybuchowych, choć funkcjonariusze zabezpieczyli pewną ilość benzyny.

Premier Andy Burnham oświadczył 12 października w Izbie Gmin, że jest bardzo prawdopodobne, że operacja wymierzona w bazę była koordynowana przez Teheran. Iran stanowczo temu zaprzeczył.