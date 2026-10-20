- Wszyscy Amerykanie będą teraz mogli wejść na stronę fraud.gov i zgłosić przypadki korupcji i kradzieży pieniędzy podatników w swoich społecznościach… jeśli kogoś zgłosisz i znajdziesz 1 miliard dolarów, dajemy prowizję w wysokości 1 proc. To dużo pieniędzy – zachęcał Trump podczas briefingu w Gabinecie Owalnym.

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Prezydent Stanów Zjednoczonych dodał, że „pozwoli reporterom pełnić rolę sygnalistów”.

Budżet programu WHIP (Fraud Whistleblower Incentive Program) wynosi 25 mln dolarów.

Liderzy Republikanów intensyfikują kampanię

Liderzy Partii Republikańskiej prowadzą intensywną kampanię w całym kraju, starając się utrzymać kontrolę nad Izbą Reprezentantów i Senatem, mimo niesprzyjających okoliczności, które sprzyjają Demokratom.

JD Vance stoi na czele grupy zadaniowej ds. zwalczania oszustw, która w trakcie drugiej kadencji Trumpa ogłosiła szereg inicjatyw i doprowadziła do licznych aresztowań na terenie całego kraju.

Jak podaje stacja Fox News, która jako pierwsza poinformowała o nowym programie, w ramach WHIP osoby przekazujące informacje mogą otrzymać nawet 30 000 dolarów, jeśli ich doniesienia przyczynią się do skazania sprawcy oszustwa lub podjęcia działań przez organy federalne.