15 października prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę, która m.in. ma uszczelnić system poboru akcyzy na rynku papierosów elektronicznych oraz objąć podatkiem także urządzenia, które dotychczas nie były objęte tą daniną.

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Do sprawy odniósł się Sławomir Mentzen, który przypomniał prezydentowi o jego obietnicach z kampanii wyborczej.

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Sławomir Mentzen krytykuje Karola Nawrockiego. Wyciągnął deklarację sprzed miesięcy

W maju ubiegłego roku Karol Nawrocki przyjął zaproszenie Sławomira Mentzena do rozmowy o postulatach programowych, ważnych dla wyborców jego ugrupowania. Nawrocki – będący wówczas kandydatem na prezydenta – podpisał przygotowaną przez Mentzena deklarację. Teraz polityk Konfederacji wrócił do sprawy.

„Gościłem w Toruniu Karola Nawrockiego – wtedy jeszcze kandydata na prezydenta – który wszystkim Polakom to obiecał” – powiedział Mentzen w wideo opublikowanym w serwisie X.

„Ja niżej podpisany, pragnąc walczyć o silną, dumną i bezpieczną Polskę, w pełni świadomy doniosłości i odpowiedzialności urzędu Prezydenta RP, który zamierzam objąć, z najwyższym szacunkiem i powagą uroczyście oświadczam, że nie podpiszę żadnej ustawy, która podnosi Polakom istniejące podatki, składki i opłaty lub wprowadza nowe obciążenia fiskalne dla Polaków” – cytował Sławomir Mentzen jeden z podpunktów swojej deklaracji podpisanej przez Nawrockiego.

Jak zaznaczył Mentzen, „Karol Nawrocki oświadczył i obiecał, po czym podpisał ustawę podwyższającą akcyzę na papierosy elektroniczne, płyny do e-papierosów i urządzenia do waporyzacji”.

„Na każdą z tych rzeczy akcyza rośnie od 22 do 25 proc. Jak ustawa była głosowana w Sejmie, to popierała to oczywiście Lewica, Razem, KO, PSL. Przeciwko była Konfederacja, a PiS z Rozwojem Plus – pomijając drobne wybryki kilku posłów – się wstrzymał” – wskazał polityk. „I mamy ustawę rządu Donalda Tuska popieraną przez wszystkie partie tworzące koalicję. Ustawę przeciwko której opowiedziały się partie raczej sympatycznie nastawione do pana prezydenta, raczej czujące, że on reprezentuje ich i wyborców, że jest patronem całego tego ich obozu. Po czym pan prezydent tę ustawę podpisał” – zaznaczył Mentzen.

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Prezydent podpisał ustawę, która m.in. uszczelnia pobór akcyzy od papierosów elektronicznych

Chodzi o ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym. Nowe przepisy mają uszczelnić system poboru akcyzy na rynku papierosów elektronicznych oraz objąć podatkiem także urządzenia, które dotychczas pozostawały poza zakresem opodatkowania. Zmiany są odpowiedzią na przypadki obchodzenia obowiązujących przepisów poprzez sprzedaż oddzielnie poszczególnych elementów e-papierosów.

Ustawa przewiduje zmianę definicji papierosów elektronicznych i wprowadzenie nowych kategorii wyrobów, w tym wielorazowych papierosów elektronicznych na wymienne wkłady oraz pozostałych papierosów elektronicznych. Jednocześnie wkłady do urządzeń wielorazowych mają zostać wyłączone z akcyzy.

Nowe przepisy zakładają podniesienie akcyzy na urządzenia do waporyzacji oraz zestawy części do tych urządzeń z 40 zł do 50 zł za sztukę. Taka sama, 50-złotowa dopłata ma być doliczana do akcyzy od płynu zawartego w jednorazowym papierosie elektronicznym.

Od 1 stycznia 2027 r. wzrosnąć ma również stawka akcyzy na płyn do papierosów elektronicznych, z 1,80 zł do 2,20 zł za każdy mililitr.

Nowelizacja ustawy przewiduje, że większość nowych regulacji będzie stosowana po upływie trzech miesięcy od wejścia ustawy w życie, aby przedsiębiorcy mieli czas na dostosowanie się do nowych obowiązków rejestracyjnych i banderolowych.