Korea Północna przeprowadziła w poniedziałek, 12 października, próbę taktycznego pocisku balistycznego. Dzień później państwowa agencja KCNA ogłosiła sukces testu, który miał potwierdzić skuteczność modernizacji kluczowych elementów północnokoreańskiego uzbrojenia.

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Według oficjalnego komunikatu północnokoreańskiego Generalnego Biura ds. Rakiet próba pozwoliła sprawdzić rozwiązania techniczne, które mają poprawić parametry pocisków i innych systemów ofensywnych.

Władze w Pjongjangu określiły modernizację jako „wielki sukces zwiastujący znaczącą zmianę w poprawie wydajności i precyzji wszystkich ofensywnych systemów uzbrojenia”.

Nie ujawniono jednak szczegółów próby, w tym liczby wystrzelonych pocisków, ich typu ani dokładnego zasięgu.

Yonhap News Agency+1

Korea Północna wystrzeliła kilka pocisków balistycznych. Jeden pokonał ponad 900 km

O wystrzeleniu kilku pocisków balistycznych z okolic Pjongjangu poinformowały już w poniedziałek siły zbrojne Korei Południowej oraz japońskie ministerstwo obrony. Rakiety skierowano w stronę Morza Japońskiego.

Według południowokoreańskiego dowództwa jeden z pocisków przeleciał ponad 900 km. Wojskowi nie wykluczają, że Korea Północna przetestowała pocisk balistyczny średniego zasięgu, celowo ograniczając długość jego lotu.

Agencja Yonhap zwróciła uwagę, że informacje o teście opublikowały północnokoreańskie media państwowe przeznaczone dla zagranicznych odbiorców. Nie zamieścił ich natomiast dziennik „Rodong Sinmun”, kierowany do mieszkańców Korei Północnej.

Próba nastąpiła kilka dni po ujawnieniu przez Seul udanego testu południowokoreańskiego hipersonicznego pojazdu szybującego. To uzbrojenie zdolne do poruszania się z prędkością wielokrotnie przekraczającą prędkość dźwięku i manewrowania podczas lotu, co utrudnia jego przechwycenie.

Południowokoreańscy wojskowi oceniają, że poniedziałkowe wystrzelenie rakiet mogło być demonstracją siły w odpowiedzi na rozwój nowych systemów uzbrojenia przez Seul.

Kim Dzong Un otworzył muzeum broni. Pokazał pocisk Hwasong-20

Niezależnie od informacji o próbie rakietowej północnokoreańskie media przekazały, że Kim Dzong Un uczestniczył w niedzielę w uroczystości otwarcia Muzeum Rewolucji Obrony Narodowej. Przywódcy towarzyszyły żona Ri Sol Dzu oraz córka.

W nowej placówce zgromadzono uzbrojenie opracowane przez północnokoreański przemysł zbrojeniowy. Wśród eksponatów znalazł się międzykontynentalny pocisk balistyczny Hwasong-20, a także głowice hipersoniczne i pociski balistyczne przeznaczone do wystrzeliwania z okrętów podwodnych.

Hwasong-20 należy do najnowszych konstrukcji rakietowych Pjongjangu. Pociski tej kategorii mogą służyć do przenoszenia głowic jądrowych na odległość pozwalającą zagrozić również terytorium Stanów Zjednoczonych.

Podczas ceremonii Kim Dzong Un określił muzeum mianem „nieśmiertelnego archiwum i największego narodowego skarbca”. Według północnokoreańskiego przywódcy placówka ma dokumentować rozwój zdolności obronnych państwa i osiągnięcia rodzimego przemysłu zbrojeniowego.

Wystawa obejmuje również bezzałogowe statki powietrzne i inne systemy opracowywane w ostatnich latach