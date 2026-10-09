Informację o wyborze Zacharii podał jako pierwszy konserwatywny tabloid „New York Post”, a przedstawiciel Białego Domu potwierdził tę informację mediom.

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Kim jest Katie Zacharia, nowa rzeczniczka Białego Domu?

Nowa rzeczniczka zastąpi na stanowisku Karoline Leavitt, która odeszła w sierpniu po urodzeniu drugiego dziecka, a następnie została zatrudniona przez telewizję Fox News.

Zacharia, z zawodu prawniczka, była doradczynią ds. komunikacji w firmie Trump Media and Technology Group, stojącej za platformą społecznościową prezydenta, Truth Social.

Występowała też regularnie jako komentatorka w prawicowych stacjach Fox News i Newsmax, a wcześniej pracowała w Ministerstwie Bezpieczeństwa Krajowego (DHS) jako bliska współpracowniczka ówczesnej szefowej resortu Kristi Noem i szarej eminencji DHS Coreya Lewandowskiego.

Tarcia na szczytach władzy?

Według „New York Post” jej zatrudnienie może skomplikować stosunki wewnątrz kręgu najbliższych doradców Trumpa, bo środowisko Lewandowskiego skłócone jest z szefową personelu Białego Domu Susie Wiles, która kieruje pracami administracji.

Czytaj więcej Polityka Zwrot w Białym Domu. Karoline Leavitt odchodzi ze stanowiska Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt przed końcem miesiąca odejdzie ze stanowiska - poinformował w środę prezydent USA Donald Trump.

Od czasu pójścia Leavitt na urlop macierzyński w kwietniu, jej stanowisko było praktycznie nieobsadzone, a regularnie wcześniej odbywające się briefingi prasowe przestały się odbywać. Wyjątkiem było pięć briefingów prowadzonych przez wysokich urzędników administracji, m.in. sekretarza stanu Marca Rubia, wiceprezydenta J.D. Vance'a oraz prokuratora generalnego Todda Blanche'a.