O ataki nożowników w polskich szkołach, które miały miejsce w ostatnich dniach, Przemysław Czarnek był pytany w radiu RMF FM. – Teraz jest czas na to, żeby apelować również o spokój do rodziców, do władz szkół. Gdybym był dzisiaj w szkolnictwie albo gdybym był dyrektorem szkoły, zamknąłbym dzisiaj szkołę, a rodziców bym prosił, żeby posiedzieli chwilkę ze swoimi dziećmi, porozmawiali z nimi, bo trzeba sytuację uspokoić i zastanowić się, co zrobić od poniedziałku – ocenił polityk PiS.

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Przemysław Czarnek komentuje słowa Donalda Tuska. "Zachował się jak polityczna hiena"

Były minister edukacji i nauki pytany o rozwiązania, mające na celu poprawę bezpieczeństwa w szkołach wskazał m.in. na monitoring i zakaz wstępu do szkolnych budynków dla osób postronnych. – Potrzeba większej ostrożności, czujności i zakazu wstępu dla osób postronnych, wprowadzenie szybkiego alarmowania policji, ale także szkolenie dotyczące czujności tych, którzy odpowiadają za bezpieczeństwo w szkole, od dyrektorów po woźnych – powiedział.

Dodał także, że właściwym rozwiązaniem w obecnej sytuacji są wprowadzone wzmożone patrole policji blisko szkół. Na dziś nie widzę innego rozwiązania. Mogę pochwalić obecne kierownictwo MEN za ograniczenie dostępu do smartfonów w szkołach podstawowych – stwierdził.

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Czarnek odniósł się także do słów premiera Donalda Tuska, który skrytykował weto prezydenta w sprawie ustawy, która miała pozwolić na blokowanie niebezpiecznych treści w internecie. – Premier dzisiejszego rządu zachował się wczoraj jak polityczna hiena. W sposób skandalicznie nieodpowiedzialny, używając tego tragicznego przypadku i to raptem z kilku godzin wcześniej, atakując prezydenta w sprawie, która nie ma nic wspólnego z tym, co się stało wczoraj – skomentował polityk PiS.

Seria niebezpiecznych incydentów w szkołach

W ostatnich dniach na terenie województwa mazowieckiego doszło do dwóch aktów przemocy w szkołach. Po informacji o tym, że jeden z napastników miał na sobie kask z kamerką do transmisji nagrania, pojawiły się informacje o rzekomym challenge’u wśród uczniów. Doniesienia weryfikuje Policja, która do tej pory nie potwierdziła tych informacji.

W czwartek w szkole podstawowej w Leszczydole-Nowinach na Mazowszu doszło do ataku 15-latka, który ranił trzy osoby, jedną śmiertelnie. Dzień wcześniej w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce 19-latek zaatakował nożem 9 osób – 5 uczniów, 2 nauczycieli i 2 osoby postronne. 19-latek miał też ze sobą plecak z zawartością materiału wybuchowego domowej roboty. Również w środę w Sierpcu policja zatrzymała 17-latka, który miał mówić swoim kolegom, że planuje „zrobić coś złego w szkole”.