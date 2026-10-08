Do spotkania doszło w sierpniu 2025 r. na Ibizie. Zorganizował je były funkcjonariusz CBA Artur Chodziński, który miał także opłacić przelot Moskala. W rozmowach uczestniczył Przemysław Kral.

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Jak wynika z opisanych przez Onet zeznań, jeszcze przed spotkaniem Chodziński miał przedstawiać Moskala jako polityka wyznaczonego przez PiS do zajęcia się kryptowalutami i przygotowania propozycji programowych przed wyborami parlamentarnymi w 2027 r.

Sam Moskal – według Krala – miał podczas kolacji potwierdzić, że temat kryptowalut znalazł się w polu zainteresowania kierownictwa partii. Kral zeznał, że polityk mówił o oczekiwaniu Jarosława Kaczyńskiego, by zajął się tą tematyką i włączył ją do programu PiS.

Michał Moskal i kryptowaluty. Kral mówił o walce o wyborców Konfederacji

Według zeznań Krala przedstawiciele PiS mieli dostrzegać polityczny potencjał rynku kryptowalut po sukcesach Donalda Trumpa w USA i jego zapowiedziach liberalizacji regulacji dotyczących branży.

Moskal miał też wskazywać, że zajęcie się kryptowalutami może pomóc PiS w rywalizacji o część wyborców Konfederacji. Jednym z jego zadań miało być nawiązanie kontaktów z przedstawicielami branży, w tym właśnie z Zondacrypto.

Po spotkaniu kontakty nie miały się zakończyć. Wcześniejsze ustalenia Onetu wskazywały, że Moskal przesyłał Kralowi propozycje poprawek do przygotowywanej ustawy o kryptoaktywach. Szef Zondacrypto miał następnie przekazywać swoje uwagi do tych propozycji.

Kral zeznał również, że po spotkaniu pojawił się temat ewentualnego zaangażowania Zondacrypto w sponsoring czeskiego klubu hokejowego HC Litvinov. Właścicielem klubu była wówczas spółka należąca do Orlenu.

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Michał Moskal stanowczo odrzucił przedstawioną przez Krala wersję. Zapewnił, że nigdy nie powoływał się na Jarosława Kaczyńskiego ani nie otrzymał od władz PiS zadania dotyczącego kryptowalut. Twierdzi, że z prezesem partii rozmawiał o tej tematyce po raz pierwszy dopiero na przełomie sierpnia i września 2026 r.

Poseł przyznał natomiast, że ktoś zwrócił się do niego z pytaniem o możliwość znalezienia sponsora dla czeskiego klubu hokejowego. Według Moskala jego udział ograniczył się do przekazania kontaktu do Artura Chodzińskiego.

Kral składa obszerne wyjaśnienia w śledztwie dotyczącym Zondacrypto po przedstawieniu mu zarzutów udziału w oszustwie. Współpracując z prokuraturą, może liczyć na nadzwyczajne złagodzenie kary na zasadach określonych w art. 60 Kodeksu karnego.

Z ustaleń Onetu wynika też, że Moskal nie został dotąd przesłuchany w tej sprawie. Portal podaje, że śledczy rozważają zarzuty dotyczące powoływania się na wpływy i płatnej protekcji. Ewentualne postawienie ich posłowi wymagałoby jednak wcześniejszego skierowania do Sejmu wniosku o uchylenie immunitetu.

Rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak przekazał portalowi, że obecnie takiego wniosku w sprawie Zondacrypto nie ma. Prokuratura nie ujawnia jednak swoich dalszych planów procesowych.