Jak wynika z dokumentów uzyskanych przez organizację American Oversight i udostępnionych agencji Associated Press, kierownictwo Służby Imigracyjnej i Celnej (IME) wiedziało o wynikach badań jeszcze przed podpisaniem w sierpniu kontraktu o wartości 16,7 miliona dolarów na zakup 6000 par rękawic paraliżujących

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Parametry paraliżujące miały ogromny wpływ na pracowników armii, którzy podczas ćwiczeń w więzieniu wojskowym Fort Leavenworth w Kansas w październiku 2024 roku odgrywali rolę więźniów. Uczestnicy, z których kilku było rosłymi mężczyznami, przestali stawiać opór kilka sekund po tym, jak funkcjonariusze w rękawicach-paralizatorach dotknęli ich skóry. Jak opisywali, odczuwali „zmęczenie, ból i nadmierny lęk przed ponownym dotknięciem” – wynika z badań.

Zakup rękawic odbywa się w czasie rosnących kontrowersji wokół stosowania siły przez funkcjonariuszy ICE. W 2025 i 2026 roku w wyniku interwencji służb zginęli m.in. Silverio González w Illinois oraz 37-letni Alex Pretti i 37-letnia Renée Nicole Good w Minneapolis.

Urządzenie ma powodować ból, a nie paraliżować

ICE określa urządzenia jako narzędzia „rozpraszające i służące deeskalacji”. Agencja argumentuje, że szybkie podporządkowanie się osoby zatrzymywanej ma zwiększyć bezpieczeństwo funkcjonariuszy i ograniczyć konieczność stosowania innych, potencjalnie bardziej niebezpiecznych metod przymusu.

Krytycy planu zwracają jednak uwagę, że urządzenia mogą być łatwo uruchamiane, nie pozostawiają widocznych śladów i nie były szeroko stosowane poza zakładami penitencjarnymi. Producent ostrzega ponadto przed używaniem ich wobec niektórych grup wysokiego ryzyka, m.in. dzieci, kobiet w ciąży i osób z niepełnosprawnościami.

Senatorowie domagają się wyjaśnień

Zakup rękawic wywołał również sprzeciw części amerykańskich polityków. Senator Catherine Cortez Masto z Nevady poinformowała, że ICE nie odpowiedziało na jej list z 27 sierpnia, podpisany także przez 15 innych demokratycznych senatorów.

Politycy domagali się wycofania planu zakupu albo szczegółowych informacji o tym, w jaki sposób urządzenia będą wykorzystywane i jak agencja zamierza zapobiegać ich nadużywaniu.

ICE ma otrzymać 6 tys. par rękawic w ramach kontraktu zawartego z firmą Compliant Technologies LLC. Nie wiadomo jeszcze, kiedy dokładnie urządzenia trafią do użycia w terenie. Część procedur dotyczących szkolenia funkcjonariuszy i zasad stosowania rękawic ma być nadal opracowywana.