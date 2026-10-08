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Rosyjskie służby planowały zabójstwa przeciwników Putina. „Dano mi do zrozumienia, że nie ucieknę”

Rosjanie planowali serię zabójstw mieszkających na Zachodzie przeciwników Władimira Putina. Na celowniku miał znaleźć się m.in. Ilia Ponomariow, który ostatnio na łamach „Rzeczpospolitej” mówił o potrzebie zbrojnego oporu w Rosji.

Publikacja: 08.10.2026 04:06

Ilja Ponomariow

Ilja Ponomariow

Foto: PAP/EPA

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Rusłan Szoszyn

Niedawno Departament Sprawiedliwości USA ogłosił zarzuty wobec pięciu członków sieci rosyjskich służb wywiadowczych (zwanych po angielsku RIS), których Amerykanie oskarżyli o zmowę w celu finansowania terroryzmu i dokonania zabójstwa na zlecenie. Gdyby planowane przez nich zbrodnie m.in. na terytorium USA i Litwy nie zostały udaremnione, byłby to największy tak brutalny i otwarty atak na krytyków Kremla od czasu zabójstwa Lwa Trockiego w Meksyku.

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