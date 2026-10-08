Niedawno Departament Sprawiedliwości USA ogłosił zarzuty wobec pięciu członków sieci rosyjskich służb wywiadowczych (zwanych po angielsku RIS), których Amerykanie oskarżyli o zmowę w celu finansowania terroryzmu i dokonania zabójstwa na zlecenie. Gdyby planowane przez nich zbrodnie m.in. na terytorium USA i Litwy nie zostały udaremnione, byłby to największy tak brutalny i otwarty atak na krytyków Kremla od czasu zabójstwa Lwa Trockiego w Meksyku.