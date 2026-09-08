Władze Łotwy przekonują, że decyzja obowiązująca od początku września jest formą obrony obywateli przed dezinformacją i propagandą wojenną – podała agencja AFP.

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Łotwa zakazuje importu książek z Rosji i Białorusi, by osłabić więzi gospodarcze z tymi państwami

„Zakaz importu ma na celu ochronę interesów bezpieczeństwa Łotwy i dalsze osłabianie więzi gospodarczych z Rosją i Białorusią, które prowadzą i wspierają wojnę napastniczą przeciwko Ukrainie” – przekazał w oświadczeniu resort dyplomacji Łotwy.

W zamieszkanej przez 1,8 mln osób Łotwie, rosyjska mniejszość stanowi ponad jedną czwartą społeczeństwa, a rosyjskim językiem – jako pierwszym – posługuje się więcej niż co trzeci mieszkaniec kraju.

3 i 4 września łotewskie służby bezpieczeństwa państwa (VDD) przeprowadziły czynności dochodzeniowe w kilku lokalach w Rydze i okolicach, związanych z siecią księgarni „Mnogoknig”, która sprzedaje głównie książki w języku rosyjskim. Aresztowana została jedna osoba – poinformowała z kolei agencja LETA.

Od wybuchu wojny Rosji z Ukrainą import z Rosji i Białorusi na Łotwę spadł o ponad 90 proc.

Według łotewskiego MSZ od czasu rozpoczęcia przez Rosję pełnoskalowej inwazji na Ukrainę na początku 2022 r. import z Rosji i Białorusi spadł o ponad 90 proc. Książki i inne produkty drukowane stanowiły jedną z największych kategorii produktów wśród sprowadzanych jeszcze na Łotwę zza wschodniej granicy.