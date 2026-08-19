6 września w Saksonii-Anhalcie odbędą się wybory, po których prowadząca w sondażach prawicowo-populistyczna AfD może po raz pierwszy w historii sięgnąć po władzę na poziomie kraju związkowego. To, czy AfD utworzy tu rząd, prawdopodobnie zależeć będzie od tego, ile partii przekroczy pięcioprocentowy próg wyborczy i wejdzie do landtagu.

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Z tego powodu w Saksonii-Anhalcie zawiązały się dwie kampanijne inicjatywy, które apelują o „taktyczne głosowanie” – pisze we wtorek dziennik „Sueddeutsche Zeitung”. Polegać ma ono na postawieniu na kandydatów partii oscylujących wokół progu pięciu proc. poparcia w landzie, czyli Zielonych oraz SPD.

Dwie inicjatywy, jeden cel: nie dopuścić AfD do władzy w landtagu

Pierwsza z tych inicjatyw nazywa się Compact i ma w planach przeznaczanie 620 tys. euro na kampanię „Głosuj strategicznie”. Kampania opiera się m.in. na rozwieszaniu plakatów czy kolportażu materiałów wyborczych do skrzynek pocztowych.

Druga inicjatywa to „Taktisch Waehlen” („Głosuj taktycznie”), której wolontariusze prowadzą kampanię bezpośrednią, pukając do drzwi wyborców. Na swojej stronie „Taktisch Waehlen” publikuje rekomendacje do głosowania na kandydatów Zielonych i SPD, którzy mają szanse pokonać w swoim okręgu przedstawiciela AfD.

Jak czytamy na stronie inicjatywy, liberalna FDP, w większości sondaży znajdująca się w Saksonii-Anhalcie poniżej progu wyborczego, nie jest rekomendowana. Po pierwsze, dlatego że partia ta jest „zbyt daleko od pięcioprocentowego progu wyborczego”. Po drugie, władze tej partii mają w ocenie „Taktisch Waehlen” „niejasny stosunek” do AfD.

Sandra Hüller i inne gwiazdy kultury apelują przed wyborami w Saksonii-Anhalcie

Z kolei stowarzyszenie „Mehr als uns trennt” uruchomiło kampanię pod hasłem „Wahre Heimatliebe ist…” („Prawdziwa miłość do ojczyzny to…”). Inicjatywę wspierają znane postaci ze świata kultury, sportu, nauki i gospodarki – m.in. aktorzy Sandra Hüller i Christian Friedel, założyciel firmy Getec, Karl Gerhold, była rektor dr Anne Lequy oraz wiceprezes piłkarskiego SC Magdeburg, René Bethke.

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Inicjatywa wskazuje m.in., że około jedna piąta lekarzy w regionie pochodzi z zagranicy (na obszarach wiejskich wskaźnik ten jest jeszcze wyższy). Kampania przekonuje, że ograniczenie imigracji osłabiłoby lokalną opiekę medyczną. Powołując się na analizy instytutów ekonomicznych, organizatorzy, ostrzegają również przed postulowanym przez AfD wyjściem z Unii Europejskiej oraz rezygnacją z waluty euro, wskazując na ryzyko spadku dochodów i utraty miejsc pracy.