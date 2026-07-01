O spotkaniu poinformowała 30 czerwca wiceszefowa MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.

Reklama Reklama

Władysław Kosiniak-Kamysz u Karola Nawrockiego, by „polskie władze mówiły jednym głosem”

- Pan wicepremier, minister obrony spotyka się jutro z prezydentem przede wszystkim, żeby rozmawiać o szczycie NATO w Ankarze. Z jednej strony wiemy o tym, że pan prezydent prowadził swoje konsultacje w weekend z prezydentami kilku państw. Pan premier Kosiniak-Kamysz te konsultacje prowadzi od kilku tygodni – podkreśliła wiceminister obrony.

Sobkowiak-Czarnecka dodała, że ważne jest to, by podczas spotkania prezydenta z szefem MON pojawiło się wspólne stanowisko. - Bo dobrze jest, aby polskie władze mówiły w sprawach międzynarodowych jednym głosem – zaznaczyła wiceszefowa MON. Przypomniała, że na szczyt NATO w Ankarze oprócz prezydenta i szefa MON wybiera się także wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski.

Sobkowiak-Czarnecka przekazała, że podczas środowego spotkania prezydenta i szefa MON zostanie też poruszona kwestia dotycząca stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce.

Prezydentowi Polski w czasie szczytów NATO towarzyszą przedstawiciele MON i MSZ

Szczyt NATO odbędzie się 7-8 lipca w Ankarze, stolicy Turcji. Polskę reprezentować będzie prezydent Karol Nawrocki, który ma udać się do Ankary wraz z małżonką. Podczas szczytów Sojuszu polskiemu prezydentowi towarzyszą przedstawiciele ministerstwa obrony narodowej oraz ministerstwa spraw zagranicznych.