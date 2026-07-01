Do tragedii doszło w pobliżu Pomnika Anioła Niepodległości, jednego z najbardziej rozpoznawalnych punktów stolicy. To właśnie tam zebrały się tłumy kibiców po wygranej Meksyku 2:0 z Ekwadorem w 1/16 finału mundialu.

Reklama Reklama

Tłumy w centrum Mexico City po zwycięstwie w meczu z Ekwadorem

Służby ratunkowe interweniowały w sprawie trzech nieprzytomnych osób w różnych miejscach w rejonie Paseo de la Reforma. To najbardziej reprezentacyjna aleja Mexico City. Na czas świętowania bulwar oraz okoliczne ulice zostały zamknięte dla ruchu samochodowego – przeznaczone były dla kibiców.

Lokalne władze najpierw poinformowały w mediach społecznościowych o śmierci dwóch osób. „Po zastosowaniu zaawansowanych czynności resuscytacyjnych potwierdzono śmierć 44-letniego mężczyzny i 19-letniej kobiety z powodu uduszenia” – przekazano. Później podano, że zmarła także trzecia osoba. Była to 48-letnia kobieta, której pomocy udzielono na jednej z pobliskich ulic po tym, jak doszło u niej do stanu ostrego niedotlenienia organizmu. Kobieta została przewieziona do szpitala, jednak nie udało się jej uratować.

Do tragedii odniosła się Clara Brugada, burmistrz Mexico City. We wpisie opublikowanym w serwisie X złożyła kondolencje rodzinom ofiar i zaapelowała o ostrożność podczas podobnych zgromadzeń. Wezwała też mieszkańców miasta, by „zawsze świętowali odpowiedzialnie, z troską i empatią”.

Historyczne zwycięstwo Meksyku i euforia kibiców

Kibice wyszli na ulice po zwycięstwie swojej reprezentacji nad Ekwadorem. Wygrana miała szczególne znaczenie – zakończyła bowiem 40-letnie oczekiwanie Meksyku na zwycięstwo w fazie pucharowej mistrzostw świata.

Mecz rozegrano na stołecznym Estadio Azteca. Dzięki wygranej 2:0 Meksyk, jeden ze współgospodarzy turnieju, awansował do kolejnej rundy mundialu.

Radość kibiców, okrzyki i śpiewy kontrastowały jednak z obrazami publikowanymi w mediach społecznościowych. Na nagraniach i zdjęciach widać było ratowników oraz sanitariuszy udzielających pomocy osobom leżącym na ziemi na ulicach.

Aglomeracja Mexico City liczy ponad 20 milionów mieszkańców i należy do najbardziej zaludnionych obszarów miejskich na świecie.