Były minister obrony narodowej i przewodniczący klubu PiS Mariusz Błaszczak poinformował w mediach społecznościowych, że zwróci odznaczenie otrzymane od władz Ukrainy. „Zwracam order za zasługi, którym zostałem odznaczony przez władze Ukrainy” – napisał polityk PiS

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Jak wyjaśnił, decyzję traktuje jako „gest solidarności ze wszystkimi rodzinami, które od dziesięcioleci czekają na możliwość godnego uczczenia swoich najbliższych, a dziś wciąż napotykają na przeszkody”. Dodał również, że jest to „wyraz sprzeciwu wobec postawy obecnych władz ukraińskich”.

Błaszczak podkreślił ponadto, że jego decyzja jest także „wyrazem poparcia dla postawy Prezydenta Karola Nawrockiego, który pokazał, że pamięć o polskich ofiarach i godność naszego państwa nie podlegają negocjacjom”. W swoim wpisie zaznaczył również: „Prawdziwe pojednanie można budować wyłącznie na fundamencie prawdy i szacunku dla ofiar”.

To kolejny zwrot ukraińskiego odznaczenia w PiS

Deklaracja Mariusza Błaszczaka pojawiła się dzień po podobnym oświadczeniu prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Kaczyński zapowiedział, że zwróci przyznany mu przez Ukrainę Order Księcia Jarosława Mądrego II klasy. Jak wyjaśnił, ma to być wyraz jego stosunku do ukraińskich elit oraz akt lojalności wobec prezydenta Karola Nawrockiego.

Jednocześnie prezes PiS wezwał do rozpoczęcia blokowania kolejnych etapów negocjacji akcesyjnych Ukrainy z Unią Europejską. Zastrzegł jednak, że przedstawia swoje osobiste stanowisko, a nie oficjalną decyzję władz partii.

Spór wokół Wołynia i relacji z Ukrainą

Jarosław Kaczyński argumentował, że Ukraina powinna spełnić warunki związane z rozliczeniem zbrodni wołyńskiej. Wśród nich wymienił uznanie winy, przeprosiny oraz przeprowadzenie ekshumacji i godny pochówek wszystkich ofiar.

Jednocześnie podkreślił, że nadal opowiada się za dalszym wspieraniem Ukrainy w wojnie z Rosją, ponieważ – jak ocenił – leży to w strategicznym interesie Polski.

Napięcia po decyzji Karola Nawrockiego

Zapowiedzi zwrotu ukraińskich odznaczeń wpisują się w trwający spór między Warszawą a Kijowem po decyzji prezydenta Karola Nawrockiego o odebraniu prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego.

Zełenski odesłał odznaczenie do Polski jeszcze przed zakończeniem formalnej procedury jego odebrania. Jak poinformowała później Kancelaria Prezydenta RP, order trafił do depozytu i nie zostanie już nigdy przyznany żadnej innej osobie.

W geście solidarności z Wołodymyrem Zełenskim swoje ukraińskie odznaczenia zwrócili również byli prezydenci Ukrainy: Łeonid Kuczma, Wiktor Juszczenko i Petro Poroszenko.