Wizytatorzy z Kancelarii Sejmu zakończyli sprawdzanie dokumentacji finansowej biur poselskich polityków PiS. Według informacji przekazanych portalowi RadioZET.pl protokoły mogą zawierać drobne uwagi i zalecenia dotyczące korekt rachunkowych lub sprawozdawczych. Ewentualne rozliczenia mają dotyczyć niewielkich kwot. Przedstawiciele obu biur mieli współpracować z wizytatorami i odpowiadać na ich pytania. Wymiana korespondencji nadal trwa, jednak główne ustalenia są już w dużej mierze gotowe. Oficjalne informacje mają zostać przekazane przed najbliższym posiedzeniem Sejmu, które rozpocznie się 1 lipca. Przedstawi je marszałek Włodzimierz Czarzasty.

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Kancelaria Sejmu mogła sprawdzić głównie wydatki

Weryfikacja biur miała charakter formalno-rachunkowy. Kancelaria Sejmu ma w tym zakresie ograniczone uprawnienia. Może przede wszystkim analizować dokumenty dotyczące wydatków finansowanych biura. W razie wykrycia błędów poseł może zostać wezwany do ich usunięcia. Dopiero poważniejsze nieprawidłowości mogłyby skutkować skierowaniem sprawy do organów ścigania. Biuro Zbigniewa Ziobry poinformowało, że do tej pory nie otrzymało oficjalnej informacji o poważnych zastrzeżeniach. Biuro Marcina Romanowskiego nie odpowiedziało natomiast na pytania dziennikarzy.

Jak przypomina RadioZET.pl, kontrola była związana z wydatkami obu polityków. Zbigniew Ziobro rozliczył w zeszłym roku niemal 380 tys. zł ryczałtu na prowadzenie biura. Wśród zakupów znalazły się smartfony, kamera, mikrofon i gimbal. Marcin Romanowski miał wydać na swoje biuro około 280 tys. zł, w tym ponad 12 tys. zł na przygotowanie strony internetowej.

Co w kwestii pracy Zbigniewa Ziobry w Telewizji Republika?

Niewyjaśniona pozostaje kwestia współpracy Zbigniewa Ziobry z Telewizją Republika, dla której pracuje jako korespondent w Stanach Zjednoczonych. Poseł powinien poinformować Marszałka Sejmu o podjęciu zatrudnienia, o ile otrzymuje za nie wynagrodzenie, ponieważ ten fakt może wpłynąć na jego prawo do pobierania uposażenia poselskiego.

Do Prezydium Sejmu nie wpłynęła jednak korespondencja w tej sprawie. Kancelaria nie ma też narzędzi pozwalających jednoznacznie ustalić, czy Ziobro otrzymuje wynagrodzenie. Informacje na ten temat mogą pojawić się dopiero w jego oświadczeniu majątkowym za 2026 r., które zostanie złożone wiosną kolejnego roku.