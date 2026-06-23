Choć przez lata ugrupowania prawicowe w Europie traktowały poparcie amerykańskiego prezydenta jako potwierdzenie międzynarodowego znaczenia swojej polityki, obecnie coraz wyraźniej widać dystansowanie się europejskiej prawicy od prezydenta USA Donalda Trumpa – zauważył w poniedziałek portal Politico.

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Dlaczego Donald Trump traci poparcie w Europie?

Zdaniem Politico, w obliczu gróźb wobec Grenlandii, polityki celnej, wojny z Iranem oraz związanych z nią wzrostów cen energii, popularność amerykańskiego przywódcy w Europie znacząco zmalała. Portal podkreślił, że przed wyborami zaplanowanymi na 2027 r. m.in. we Włoszech, Francji i Polsce, wielu polityków prawicy ponownie ocenia korzyści płynące z transatlantyckiego wsparcia.

Działania administracji USA, niegdyś pozytywnie oceniane przez ideologicznych sojuszników, są dziś postrzegane jako czynnik mogący zrażać umiarkowanych wyborców, dzielić elektorat nacjonalistyczny i dostarczać argumentów politycznym przeciwnikom – zauważyło Politico.

Koniec przyjaźni Giorgii Meloni i Donalda Trumpa

Przykładem zmiany stosunku do amerykańskiego prezydenta jest premierka Włoch Giorgia Meloni, którą jeszcze do niedawna uznawano za jedną z najbliższych sojuszniczek Trumpa w Europie. Była jedną z pierwszych europejskich przywódczyń, które pogratulowali Republikaninowi reelekcji w 2024 r.. Relacje między politykami uległy jednak pogorszeniu po tym, gdy Trump uznał, że Meloni „błagała” o wspólne zdjęcie podczas niedawnego szczytu G7. Szefowa włoskiego rządu stanowczo temu zaprzeczyła, a wymiana zdań szybko przerodziła się w szerszy spór dotyczący suwerenności Włoch i jej pozycji politycznej.

Francja i Niemcy dystansują się od polityki Waszyngtonu

Politico odnotowało również, że lider francuskiego Zjednoczenia Narodowego i jeden z faworytów przyszłych wyborów prezydenckich Jordan Bardella także dystansuje się od amerykańskiego prezydenta. W rozmowie z portalem określił zachowanie Trumpa jako „nie tylko nieprzewidywalne, ale także niezwykle niestabilne i ciągle zmienne”.

W Niemczech również wojna z Iranem pogłębiła kryzys zaufania między Trumpem a skrajną prawicą, który narastał już wcześniej. Wiosną br. liderzy prawicowo-populistycznej Alternatywy dla Niemiec (AfD) apelowali do członków partii o ograniczenie podróży do Stanów Zjednoczonych przed kluczowymi wyborami regionalnymi.

Wpadka Viktora Orbana mimo poparcia z USA

Powołując się na sondaże przeprowadzone w styczniu i czerwcu br., Politico podkreśliło, że choć wyborcy prawicy oceniali Trumpa bardziej przychylnie niż reszta społeczeństwa, jedynie niewielka część z nich uważała go za „przyjaciela Europy”.

Portal przypomniał również, że podczas kampanii wyborczej na Węgrzech wiceprezydent USA J.D. Vance odwiedził w kwietniu Budapeszt, aby wesprzeć urzędującego premiera Viktora Orbana. Mimo amerykańskiego poparcia Orban poniósł dotkliwą porażkę.

Jak zauważyło Politico, na tle pozostałych państw Unii Europejskiej wyjątek stanowi polska prawica, która nadal utrzymuje bliskie relacje z Trumpem.