Karol Nawrocki
Prezydent Nawrocki poinformował w piątek wieczorem, że wobec zgody prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego na nadanie jednej z jednostek Sił Zbrojnych nazwy „Bohaterów UPA”, po konsultacji z Kapitułą Orderu Orła Białego, podjął decyzję o odebraniu tego odznaczenia Zełenskiemu.
Wicemarszałek Sejmu Szymon Hołownia ocenił we wpisie na X, że „decyzja Karola Nawrockiego w obronie polskiej historii, pamięci i symboli, najbardziej ucieszy Niemców, którzy na skutek najnowszej eskalacji w stosunkach PL–UA, przejmą jeszcze więcej kontraktów na odbudowę Ukrainy”.
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„Przekonamy się pewnie wkrótce, czy prezydentowi Wołodymyrowi Zełenskiemu, który miał przyjechać do Gdańska – nagle nic nie wypadnie. Nastroje wśród biznesu i parlamentarzystów (konferencji towarzyszy szczyt parlamentarny) – na pewno będą sprzyjały planowaniu współpracy, wspólnemu patrzeniu w przyszłość” – napisał Hołownia, nawiązując do konferencji dot. odbudowy Ukrainy, która ma odbyć się w przyszłym tygodniu w Gdańsku.
Jeden z liderów Konfederacji, wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak w odpowiedzi na wpis Hołowni napisał na X, że „drabina eskalacyjna bynajmniej na orderach się nie kończy, a Kijów liczy się wyłącznie z tym, co robią silni, a nie co czują słabi”. „Może się to podobać lub nie, natomiast warto brać fakty pod uwagę” – dodał.
Wiceprezes PiS Przemysław Czarnek na platformie X ocenił, że Nawrocki podjął bardzo dobrą decyzję. „Pamięć o zbrodni wołyńskiej nie może być pomijana ani relatywizowana. Polska ma prawo i obowiązek domagać się prawdy historycznej oraz godnego upamiętnienia ofiar. Relacje międzynarodowe nie mogą odbywać się kosztem własnej tożsamości i historii. Partnerstwo z Ukrainą ma sens wyłącznie wtedy, gdy opiera się na wzajemnym szacunku, a nie selektywnej pamięci!” – napisał polityk.
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W podobnym tonie wpis zamieścił inny z posłów PiS, Jacek Sasin. „Nie będzie najwyższego polskiego odznaczenia dla kogoś, kto gloryfikuje zbrodniarzy z UPA i depcze pamięć Ofiar Wołynia. Polska ma swoją godność – nigdy nie klęka” – napisał.
Decyzję prezydenta pochwalił lider Konfederacji Sławomir Mentzen. „Prezydent Karol Nawrocki w końcu zabrał Order Orła Białego Zełenskiemu! Brawo Panie Prezydencie! Szkoda, że tak późno” – zaznaczył.
Odmienną ocenę wyraził natomiast europoseł Lewicy Robert Biedroń: „Nawrocki odebrał Order Orła Białego prezydentowi Ukrainy. Putin otwiera szampana”.
Decyzję prezydenta skomentował również w TVP Info wiceminister nauki i poseł Polski 2050 Andrzej Szeptycki. – Obóz prezydencki również i opozycja starają się w polityce zagranicznej w tych bardzo niestabilnych czasach wkładać rządowi mówiąc kolokwialnie kij w szprychy – powiedział.
Prezydent Nawrocki podkreślił w nagraniu zamieszczonym na X w piątek wieczorem, że jego decyzja o odebraniu Orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy to sygnał ostrzegawczy. – Polska będzie konsekwentnie strzegła pamięci swoich obywateli oraz godności własnych symboli państwowych. Polska będzie broniła swoich narodowych interesów i wartości – oświadczył.
Z kolei decyzję władz Ukrainy ws. nadania jednej z jednostek wojskowych nazwy „Bohaterów UPA”, ocenił jako „oburzającą, niezrozumiałą i głęboko rozczarowującą”, biorąc pod uwagę m.in. pomoc Polski w walce z Rosją czy opiekę nad ukraińskimi obywatelami w Polsce. Nawrocki dodał, że odebranie Orderu Zełenskiemu, to także apel do Ukraińców: – Wróćcie na drogę prawdy i wzajemnego szacunku.
Minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha oświadczył, że w odpowiedzi na odebranie prezydentowi Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego, on sam również zwróci Warszawie Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. Decyzję prezydenta Nawrockiego Sybiha określił strategicznym błędem, na którym zyska jedynie Rosja.
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