Informację o spotkaniu potwierdził rzecznik rządu Adam Szłapka. Wcześniej o rozmowie poinformował ukraiński portal Europejska Prawda.

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Na opublikowanych zdjęciach widać, że Zełenskiemu towarzyszył minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha, natomiast przy premierze Tusku obecna była stała przedstawiciel Polski przy UE Agnieszka Bartol.

Po zakończeniu rozmowy ukraiński prezydent przekazał w mediach społecznościowych, że omawiał z polskim premierem zarówno kwestie dwustronne, jak i sprawy związane z integracją europejską Ukrainy.

„Spotkałem się w Brukseli z premierem Polski Donaldem Tuskiem. Omówiliśmy kwestie z agendy dwustronnej oraz integracji europejskiej Ukrainy, a także wyzwania, które pozostają wspólne dla wszystkich państw Europy z powodu rosyjskiej agresji” – napisał Zełenski. Ukraiński przywódca podkreślił również znaczenie polskiego wsparcia od początku pełnoskalowej inwazji Rosji.

„Jestem wdzięczny Polsce za wsparcie Ukrainy od pierwszych dni rosyjskiej inwazji. To ma naprawdę duże znaczenie dla naszego regionu i całej Europy. Nasze wspólne interesy bezpieczeństwa oraz wolność każdego narodu żyjącego w sąsiedztwie Rosji muszą być chronione” – zaznaczył.

Spór o „Bohaterów UPA” obciąża relacje Polski i Ukrainy

Spotkanie Tuska i Zełenskiego odbyło się w szczególnym momencie dla relacji między oboma krajami. Pod koniec maja ukraiński prezydent nadał jednej z jednostek wojskowych nazwę „Bohaterowie UPA”, co wywołało ostrą reakcję w Polsce.

Ukraińska Powstańcza Armia jest w Polsce uznawana za odpowiedzialną za zbrodnie na ludności polskiej, w tym za rzeź wołyńską. W Ukrainie UPA pozostaje natomiast symbolem walki o niepodległość, przede wszystkim przeciwko Związkowi Radzieckiemu.

Decyzja Zełenskiego spotkała się z krytyką części polskich środowisk politycznych. Z inicjatywy prezydenta Karola Nawrockiego Kapituła Orderu Orła Białego zajęła się nawet kwestią ewentualnego odebrania najwyższego polskiego odznaczenia przyznanego wcześniej ukraińskiemu prezydentowi.

Po posiedzeniu przedstawiciele Kancelarii Prezydenta informowali, że Karol Nawrocki podejmie decyzję „w odpowiednim czasie”. Do tej pory rozstrzygnięcie nie zostało ogłoszone.

Konferencja Odbudowy Ukrainy w Gdańsku coraz bliżej

Rozmowa w Brukseli odbyła się także na kilka tygodni przed Konferencją Odbudowy Ukrainy w Gdańsku. Według doniesień ukraińskich mediów pierwotnie zakładano udział Zełenskiego w tym wydarzeniu, jednak oficjalnego potwierdzenia jego wizyty nadal nie ma. Jak nieoficjalnie ustaliła „Rzeczpospolita”, Zełenski przyjedzie do Polski.

Kancelaria prezydenta Ukrainy konsekwentnie podkreśla, że ze względów bezpieczeństwa zagraniczne podróże głowy państwa nie są zapowiadane z wyprzedzeniem.

Podczas wystąpienia na szczycie UE Zełenski zwrócił się również do państw sąsiadujących z Ukrainą. Wśród nich wymienił Polskę, Węgry, Rumunię i Słowację, dziękując za dotychczasowe wsparcie.

– Dla Kijowa bycie dobrym sąsiadem nigdy nie było tylko pustym sloganem. Jesteśmy teraz gotowi na jak najściślejszą współpracę z każdym z naszych unijnych sąsiadów, opartą na wzajemnym szacunku – powiedział.

– Chciałbym podziękować naszym sąsiadom – Węgrom, Polsce, Rumunii, Słowacji – i wszystkim pozostałym krajom UE. Chcę was zapewnić, że Ukraina jest zobowiązana do wzajemnego szacunku – dodał.