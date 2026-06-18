Dawid Kacprzyk w warszawskim Szpitalu Południowym miał zarobić 1,5 mln zł w ciągu roku
Auksel-Sekutowicz przekazała, że Kacprzyk swoją rezygnację złożył pisemnie przewodniczącemu rady dzielnicy Ursus Dariuszowi Pastorowi.
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Po zwolnieniu ze Szpitala Południowego i odejściu z Koalicji Obywatelskiej Dawid Kacprzyk wykonał kolejny krok. Złożył wniosek o zawieszenie w praw...
Portal Zero.pl ujawnił, że koordynator SOR-u w Szpitalu Południowym, a także radny KO warszawskiej dzielnicy Ursus Dawid Kacprzyk, miał w trakcie specjalizacji zarobić w ubiegłym roku 1,6 mln zł. Opinię publiczną oburzyła również informacja – także ujawniona przez portal Zero.pl - że na prowadzonym przez Kacprzyka oddziale politycy KO mieli być przyjmowani bez kolejki, a kompleksowe badania miały być im wykonywane niemal bezpośrednio po dokonaniu przez nich rejestracji.
15 czerwca Kacprzyk zrezygnował z członkostwa w KO.
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