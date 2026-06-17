W najnowszym sondażu preferencji partyjnych, opublikowanym przez Wirtualną Polskę, KO uzyskuje 29,7 proc. wskazań, o 0,5 punktu proc. więcej, niż w badaniu przeprowadzonym 22-24 maja.

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Nowy sondaż: Konfederacja Korony Polskiej rośnie, Konfederacja Brauna i Mentzena traci

Zyskuje też drugi w sondażu PiS – na partię Jarosława Kaczyńskiego chce głosować 24,1 proc. badanych, co oznacza wzrost o 1,2 punktu proc. Z kolei Konfederacja traci 1,3 punktu proc. i jej poparcie spada do poziomu 12,2 proc. Formacja Krzysztofa Bosaka i Sławomira Mentzena utrzymuje jednak miejsce na podium.

Konfederację goni jednak Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna – ta partia może liczyć na 9,6 proc. głosów, co oznacza wzrost o 1,4 punktu proc., najwięcej spośród wszystkich uwzględnionych w sondażu.

Nowy sondaż: PSL na granicy progu wyborczego. Polska 2050 z minimalnym poparciem

Do Sejmu weszłaby jeszcze Nowa Lewica, na którą chce głosować 7,1 proc. badanych – partia Włodzimierza Czarzastego notuje jednak spadek poparcia o 1 punkt procentowy. Na granicy progu wyborczego jest też PSL z wynikiem 5 proc. (wzrost o 0,9 punktu proc.).

Do Sejmu nie weszłoby Razem – na partię Adriana Zandberga i Aleksandry Owcy chce głosować 3,1 proc. badanych (spadek o 0,2 punktu proc.). Z kolei Polska 2050 nie przekracza nawet progu gwarantującego finansowanie z budżetu (3 proc.) - i uzyskuje zaledwie 1,4 proc. poparcia (spadek o 0,1 punktu proc.).

7,7 proc. badanych (spadek o 1,5 punktu proc.) nie wie, na jaką partię oddaliby głos.

Wirtualna Polska przedstawia też symulację podziału mandatów w Sejmie na podstawie zaprezentowanych wyników. Wynika z niego, że KO mogłaby liczyć na 177 mandatów, PiS – na 140, Konfederacja – na 60, Konfederacja Korony Polskiej – na 43, Lewica – na 27, a PSL – na 13.

Obecna koalicja, już bez Polski 2050, miałaby więc 217 mandatów, o 14 mniej niż wynosi bezwzględna większość. Z kolei PiS mógłby zbudować większość z obiema Konfederacjami – taka trójczłonowa koalicja mogłaby liczyć na 243 mandaty. Większość mogłaby też zbudować KO z Konfederacją - taka koalicja mogłaby liczyć na 237 mandatów.

Sondaż przeprowadzono w dniach 12-14 czerwca metodą CAWI/CATI na reprezentatywnej próbie 1 000 Polaków.

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