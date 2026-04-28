Według badania, gdyby wybory do Sejmu odbyły się w najbliższą niedzielę, największe poparcie uzyskałaby Koalicja Obywatelska. Na formację pod wodzą Donalda Tuska chciałoby głosować 33 proc. ankietowanych.

Na drugim miejscu z poparciem na poziomie 28 proc. znalazło się Prawo i Sprawiedliwość, zaś sondażowe podium zamyka Konfederacja, która mogłaby liczyć na 12 proc. głosów.

Wyniki sondażu: Partia Razem w parlamencie, PSL poza Sejmem

Z sondażu wynika, że w Sejmie znalazłyby się jeszcze trzy ugrupowania: Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna (9 proc. głosów), Nowa Lewica (7 proc.) oraz Razem (5 proc.). Na poselskie mandaty nie mogliby liczyć politycy z dwóch partii obecnie tworzących rząd: Polski 2050 oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego (po 2 proc.).

„Inne” ugrupowania w sondażu wskazało 2 proc. respondentów. Interia podała, iż przy opracowywaniu wyników autorzy badania pominęli osoby, które wybrały wariant „trudno powiedzieć”.

Sondaż: Frekwencja wyborcza byłaby niższa niż w 2023 r.

Ankietowani byli też przez pracownię Social Changes pytani, czy wzięliby udział w wyborach parlamentarnych, gdyby odbywały się one w najbliższą niedzielę. Większość (72 proc.) odpowiedziała twierdząco, przy czym „zdecydowanie” chęć oddania głosu zadeklarowało 54 proc. pytanych, a „raczej” – 18 proc.

Co piąty uczestnik badania (19 proc.) zadeklarował, że nie weźmie udziału w wyborach (10 proc. dla odpowiedzi „raczej nie”, 9 proc. dla „zdecydowanie nie”). Odpowiedź „trudno powiedzieć” zakreśliło 9 proc. respondentów. Według Social Changes, takie wyniki oznaczają, że w praktyce frekwencja wyborcza wyniosłaby 67-70 proc. Dla porównania, w wyborach do Sejmu w 2023 r. frekwencja wyniosła 74,38 proc., a w 2019 r. – 61,74 proc.

Co Polacy uważają za największy problem w Polsce?

W sondażu dla Interii ankietowani zostali również zapytani o największe, ich zdaniem, problemy w Polsce (można było wybrać wiele odpowiedzi). Najwięcej wskazań uzyskały „wysokie ceny energii – prądu i gazu” (57 proc.), „dostęp do służby zdrowia, kolejki do lekarzy” (56 proc.) oraz „drogie paliwo” (45 proc.).

Badanie zostało przeprowadzone w okresie 17-20 kwietnia metodą CAWI (wspomaganych komputerowo wywiadów za pomocą strony WWW) na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1090 Polaków.