Premier Donald Tusk, wypowiadając się na temat bezpieczeństwa w Europie, podkreślał, że jego słowa nie oznaczają podważania art. 5 NATO, lecz potrzebę nadania realnej treści zapisom o wspólnej obronie. W jego ocenie kluczowe jest, czy sojusz będzie zdolny do szybkiej i zdecydowanej reakcji.

Najczęściej cytowane były słowa Tuska dotyczące relacji na linii USA – Europa. Premier postawił pytanie o gotowość Stanów Zjednoczonych do pełnego wywiązania się z zobowiązań wobec Europy. Wskazywał, że dla państw wschodniej flanki kluczowe jest nie tylko formalne istnienie gwarancji, ale ich praktyczna egzekwowalność.

Donald Tusk o możliwym ataku Rosji: Perspektywa bardziej miesięcy niż lat

– Najważniejsze pytanie brzmi, czy Stany Zjednoczone są gotowe być tak lojalne, jak to jest zapisane w naszych (NATO – red.) traktatach – zastanawiał się w rozmowie z „Financial Times” szef polskiego rządu. – Dla całej flanki wschodniej, dla moich sąsiadów pytanie brzmi, czy NATO nadal jest organizacją gotową politycznie, ale także logistycznie zareagować, jeśli np. Rosjanie będą próbowali atakować – podkreślał. I dodał: – Tych słów nie należy traktować jako wyraz sceptycyzmu wobec artykułu 5. NATO, rozważania, czy obowiązuje, czy też nie, ale raczej jako opis mojego marzenia, że gwarancje na papierze zamienią się w coś bardzo praktycznego.

– To naprawdę poważna sprawa. Mam na myśli perspektywę krótkoterminową – raczej miesiące niż lata – mówił Tusk o możliwości dokonania ataku przez Rosję.

Karol Nawrocki chce wyjaśnień od Donalda Tuska

Na słowa szefa polskiego rządu reaguje Kancelaria Prezydenta. Wirtualna Polska nieoficjalnie informuje, że współpracownicy Karola Nawrockiego wystąpią do rządu o poszerzoną informację w sprawie potencjalnego zagrożenia rosyjską agresją w ciągu kilku miesięcy. Kancelaria Prezydenta nie posiada informacji o możliwości dokonania ataku przez Rosjan w takiej perspektywie czasu i słowa Tuska były zaskoczeniem.

W wywiadzie dla „Financial Times” Tusk odwołał się również do incydentu z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony. W jego ocenie zdarzenie to nie zostało przez część sojuszników potraktowane wystarczająco poważnie. – Niektórym łatwiej było udawać, że nic się nie stało – mówił premier, wskazując na trudności w przekonaniu partnerów, że była to zaplanowana prowokacja.