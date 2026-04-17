W poprzednim sondażu tej pracowni, przeprowadzonym w pierwszej połowie marca, Koalicja Obywatelska legitymowała się poparciem 29,2 proc. ankietowanych. Obecnie na największe ugrupowanie koalicji rządowej głosować chce 32 proc. ankietowanych. Oznacza to wzrost poparcia o 2,8 pkt. proc. i – jak wskazuje CBOS – najlepszy wynik partii Donalda Tuska od kwietnia 2025 r. (w okresie od czerwca 2024 r. do kwietnia 2025 r. notowania KO oscylowały w granicach 31-34 proc.).

KO powiększyła swoją przewagę nad Prawem i Sprawiedliwością. Poparcie dla partii Jarosława Kaczyńskiego zmniejszyło się z 21,1 proc. do 18,2 proc. (spadek o 2,9 pkt. proc.) W opracowaniu badania CBOS zwrócił uwagę, że różnica między KO a PiS jest najwyższa od czasu wyborów parlamentarnych w 2023 r.

Sondaż: Rośnie przewaga KO nad PiS. Donald Tusk komentuje

– Te 18 proc. dla PiS-u w badaniu CBOS-u to już naprawdę chyba wystarczający sygnał, że ludzie – dokładnie tak, jak sądziłem, że będzie – tak oceniają dzisiaj PiS. I sprawa kryptoafery PiS ma na pewno tutaj dużą rolę. Bo w tej sprawie nie ma nic do obrony dla nich – skomentował wyniki sondaż na konferencji prasowej premier Donald Tusk.

Na trzecim miejscu umocniła się Konfederacja Wolność i Niepodległość, na którą chce głosować dokładnie 13 proc. respondentów – o 1,9 pkt. proc. więcej niż w poprzednim badaniu.

Na czwartym miejscu znalazła się Konfederacja Korony Polskiej. Partia Grzegorza Brauna, która zanotowała spadek poparcia o 2,3 pkt. proc., do 8,7 proc. Wyborczy próg 5 proc. przekracza jeszcze Nowa Lewica, po dużym wzroście, o 2,3 proc. W kwietniu głos na formację Włodzimierza Czarzastego zadeklarowało 5,8 proc. badanych.

Nowy sondaż: Partia Razem tuż pod progiem, po imputacji jednak w Sejmie

Mniej spektakularny wzrost zanotowała natomiast Partia Razem. W najnowszym sondażu CBOS wskazało ją 4,9 proc. wyborców, o 1,1 pkt. proc. więcej niż w marcu.

Poza Sejmem znalazły się: Polskie Stronnictwo Ludowe (poparcie 3 proc., spadek o 0,2 pkt. proc.) i Polska 2050 (0,7 proc., tyle samo co przed miesiącem). Gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę, na inną partię, spoza wymienionych, głos oddałoby 0,2 proc. osób deklarujących udział w wyborach.

Niezdecydowany jest niemal co dziewiąty ankietowany (10,8 proc.). To mniej niż w marcu, gdy odpowiedź taką wybrało 12,5 proc. respondentów. 2,7 proc. biorących udział w badaniu odmówiło odpowiedzi. CBOS przeprowadził dla nich imputację danych, pozwalającą ekstrapolować preferencje wyborcze na podstawie cech społeczno-demograficznych respondentów. Po jej zastosowaniu dystans między KO a PiS nieco się zmniejszył (34,7 proc. do 22,8 proc.), a nad progiem wyborczym znalazła się partia Razem, z wynikiem 5,8 proc.

Udział w wyborach zadeklarowało ponad trzy czwarte (75,6 proc.) uprawnionych do głosowania.

Sondaż CBOS został przeprowadzony w dniach 13-15 kwietnia metodą CATI (80 proc.) i CAWI (20 proc.) na próbie 1000 dorosłych Polaków.