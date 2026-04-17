W piątek Sejm głosował nad ponownym uchwaleniem ustawy o rynku kryptoaktywów. „Za” głosowało 243 posłów, przeciwko 191, trzech wstrzymało się od głosu. Do uchwalenia ustawy – i tym samym do odrzucenia prezydenckiego weta – potrzebne były 263 głosy poparcia. Oznacza to, że Sejm nie zgodził się na odrzucenie weta.

Przedstawiłem w wielkim skrócie informację, którą szerzej przedstawiłem na tajnym posiedzeniu Sejmu, o istocie kryptoafery w PiS – przekazał podczas konferencji prasowej premier Donald Tusk.

– Nazywam ją w ten sposób nie po to, żeby komuś politycznie dokuczać. Te bardzo złe i mocne informacje były do dyspozycji posłów, przedstawiłem je 5 grudnia podczas tajnego posiedzenia Sejmu. Odpowiednie dokumenty otrzymał również prezydent Nawrocki; wie dokładnie tyle, ile ja wiem na ten temat. A ta wiedza jest jednoznaczna. Wielki wpływ na decyzje i działania ważnych polityków prawicy, a także promocja tych polityków, w tym obu prezydentów Dudy i Nawrockiego, uzyskała Zondacrypto – mówił Donald Tusk.

Czytaj więcej Polityka Bogucki do Tuska: prawdopodobnie popełnił pan przestępstwo Szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki podczas sejmowej debaty nad odrzuceniem prezydenckiego weta do ustawy o rynku kryptoaktywów zarzucił pr...

– Ten wpływ był także widoczny, jeśli chodzi o Polski Komitet Olimpijski i pana Piesiewicza. Ostatnio okazało się także, że ten wpływ ta firma cementowała wypłatami pieniędzy dla posłów Konfederacji i PiS-u – stwierdził.

Donald Tusk o „złowrogich korzeniach” kryptoafery

Szef rządu powiedział, że nie będzie ujawniał wszystkich szczegółów ze względu na kwestie operacyjne służb specjalnych, podkreślając przy tym, że „korzenie tej firmy, firmy, która dzisiaj powoduje lęk tysięcy inwestorów, klientów, tej giełdy, kryptowalut, jej korzenie są wyjątkowo złowrogie”. – To jest zaginięcie lub najprawdopodobniej śmierć założyciela tej firmy. To są pieniądze rosyjskiej mafii. To jest wpływ rosyjskich służb – mówił premier Donald Tusk.

Premier zapowiedział, że głos w tej sprawie jeszcze w piątek zabierze prokuratura. – To, co w jednym zdaniu mogę powiedzieć, to mówię już w tej chwili upór prezydenta, aby wetować ustawę, która mogła regulować sytuację na rynku kryptowalut, upór prezydenta, by wetować regulację, która w przyszłości mogła chronić klientów, Polki i Polaków przed nadużyciami albo utratą swoich pieniędzy, uporczywe weto podtrzymywane przez PiS i Konfederację to jest już zupełnie bezwstydne, jawne przyznanie się do tego, że grają na rzecz tej firmy i generalnie nieprawidłowości i ryzyk na rynku kryptowalut – ocenił.

Donald Tusk: wszystko jest już na stole

– Dla mnie szokujące i bardzo niepokojące jest to, że robią to już przy otwartej kurtynie, przy zapalonym świetle, bezwstydnie, wszystko jest jasne, wszystko jest na stole, a oni nadal w to brną – kontynuował Tusk.

Jego zdaniem „Jarosław Kaczyński jednak trochę zadrżał”. – Nie zagłosował dzisiaj tak, jak chciał tego Nawrocki i tak, jak zagłosowała większość PiS-u i Konfederacji – stwierdził. W opinii premiera to „rzecz niebywała, że lider partii i lider klubu nie głosują tak, jak ich klub”. – To trafi do księgi hańby i wstydu polskiej polityki – oświadczył.

Artykuł jest aktualizowany