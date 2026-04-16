W siedzibie Prawa i Sprawiedliwości przy ul. Nowogrodzkiej w Warszawie Jarosław Kaczyński, Mariusz Błaszczak i Henryk Kowalczyk 16 kwietnia apelowali do sympatyków partii oraz szeroko rozumianego obozu prawicy o wsparcie finansowe. Prezes PiS przekonywał, że ugrupowanie ma poważne trudności po utracie subwencji w wysokości 46 mln zł. Podkreślał też, że bez pieniędzy trudno będzie prowadzić działalność, organizować spotkania i przygotowywać polityczne przedsięwzięcia, w tym działania związane z organizacją kampanii kandydata na premiera Przemysława Czarnka.

Gdy PiS apelował o pomoc, TV Republika postanowiła to wykorzystać

Transmisję konferencji prowadziła m.in. TV Republika. W czasie, gdy politycy PiS prosili o wpłaty na konto partii, na ekranie pojawił się ogromny kod QR zajmujący niemal połowę obrazu. Nie odsyłał on jednak do zbiórki na rzecz PiS, ale do wsparcia dla telewizji Tomasza Sakiewicza. Sposób pokazania własnego kodu QR przez TV Republika mógł jednak sugerować, że jest to kod prowadzący do wpłat na rzecz PiS – zwłaszcza że w czasie konferencji Rafał Bochenek zwracał uwagę na zaprezentowany w jej trakcie kod QR prowadzący do zbiórki na rzecz PiS.

Jarosław Kaczyński zaznaczył, że PiS jest przekonane o zwycięstwie w przyszłorocznych wyborach, ale bez odpowiednich środków nie będzie to możliwe. Mariusz Błaszczak wyliczał, że wszystko kosztuje – od wynajmu sal po przygotowanie przekazu medialnego. Henryk Kowalczyk przypominał z kolei, że partia musi prosić o pomoc do czasu, aż otrzyma subwencję.

TV Republika nie ukrywa, że sama cały czas zbiera środki na funkcjonowanie od widzów.