W środę prezydent Karol Nawrocki odebrał ślubowania od dwóch spośród sześciu osób wybranych na sędziów Trybunału Konstytucyjnego – Magdaleny Bentkowskiej i Dariusza Szostka.

Szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki wyjaśnił, że w ten sposób prezydent uzupełnił dwa wakaty, które powstały podczas jego kadencji. Stwierdził też, że dzięki temu możliwe będzie orzekanie TK w pełnym składzie. Zaznaczył jednak, że prezydent ma wątpliwości co do prawidłowości wyboru wszystkich sześciorga sędziów.

Krytyka Krzysztofa Szczuckiego wobec Karola Nawrockiego w TV Republika

Ten ruch prezydenta skrytykował poseł PiS, były szef Rządowego Centrum Legislacji Krzysztof Szczucki. Stwierdził, że prezydent jest strażnikiem konstytucji i powinien dbać o stabilność władzy. Polityk PiS stwierdził, że „skoro Karol Nawrocki zobowiązał się do przerwania impasu i naprawy sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym, to mógłby zostać wykonany gest, który rzeczywiście poprawiłby funkcjonowanie TK, a nie wpisywał się w linię ostrzału”.

Skomentował też zastrzeżenia głowy państwa dotyczące prawidłowości wyboru wszystkich sześciorga sędziów. – Prezydent ma prawo badać te kwestie, chociaż musiał uznać, że w przypadku dwójki sędziów ten wybór był formalnie prawidłowy, no bo inaczej nie mógłby odebrać od nich ślubowania – tłumaczył parlamentarzysta PiS. – W takim razie powinien badać prawidłowość wyboru pozostałych czterech osób, ale docelowo, kiedyś, kiedy uzna to za stosowne, odebrać od nich ślubowanie – zauważył Szczucki.

– Prezydent nie ma prawa odmówić przyjęcia ślubowania od prawidłowo wybranej osoby na stanowisko sędziowskie. Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, przy całym moim szacunku i ogromnym wsparciu dla Karola Nawrockiego, zgłaszam w tym zakresie zdanie odrębne – mówił Szczucki.

Krzysztof Szczucki zawieszony w prawach członka Prawa i Sprawiedliwości

Rzecznik partii Rafał Bochenek poinformował we wtorek 1 kwietnia, że decyzją Jarosława Kaczyńskiego, Krzysztof Szczucki został zawieszony w prawach członka Prawa i Sprawiedliwości, a jego sprawa została skierowana do rzecznika dyscyplinarnego PiS. Nie wyjaśnił powodów tej decyzji, która – jak napisano w załączonym dokumencie, podpisanym przez prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego – „wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

Wcześniej, w piątek, w głosowaniu nad odrzuceniem weta prezydenta Karola Nawrockiego do nowelizacji Kodeksu postępowania karnego Szczucki był jednym z dwóch posłów PiS, którzy wstrzymali się od głosowania. Drugim był Paweł Jabłoński.