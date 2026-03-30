– Prezes NBP nie może angażować się politycznie, a to było ewidentne zaangażowanie polityczne – argumentował Ryszard Petru, mówiąc o konferencji, na której szef NBP Adam Glapiński wraz z prezydentem Karolem Nawrockim przedstawili program „Polskiego SAFE 0 proc.”.

Ryszard Petru stwierdził, że „rozpoczęła się bardzo zła dyskusja o tym, jak w przyszłości NBP ma finansować wydatki zbrojeniowe”. Poseł wspomniał również o propozycji PSL. Ludowcy przygotowali projekt ustawy, która przewiduje powołanie Polskiego Funduszu Inwestycji Obronnych finansowanego z zysków NBP. – Rozumiem intencje kolegów z PSL, ale one sugerują, że celem NBP jest kreowanie pieniędzy na rzecz zbrojenia armii. (...) Pomysł, że „sprzedamy złoto, i od razu je odkupimy”. To jest kreacja pieniądza, która przekłada się potem na wyższą inflację. Polacy zaczynają mieć wrażenie, że te sztabki złota, które NBP kupuje, mają służyć tu i teraz na zbrojenie armii, co jest bardzo złym postrzeganiem Narodowego Banku Polskiego – argumentował.

Akcyza i VAT na paliwa. Petru: Uważam, że te decyzje są słuszne

Petru, pytany o interwencję państwa na rynku paliw, zakładającą wprowadzenie mechanizmu maksymalnej ceny, odrzekł, że tego „w znacznej mierze powinien pilnować UOKiK”. – Co do zasady nie jestem fanem wprowadzania cen odgórnie – zaznaczył gość Tok FM. Jego zdaniem, ceny paliw na stacjach „budzą obawy obywateli, że ich wynagrodzenia nie wystarczą na normalne funkcjonowanie i będą oczekiwali podwyżek”, a to – jak wyjaśnił – powoduje powstanie spirali płacowo-cenowej. – Uważam, że efekt psychologiczny jest ważny i z tego punktu widzenia uważam, że te decyzje są słuszne, aczkolwiek mam nadzieję, że nie będą musiały być długo utrzymane. To kwestia niezależna od nas, tylko od tego, co się dzieje na wojnie z Iranem – powiedział w Tok FM Ryszard Petru.

Rosnące ceny paliw i rządowa interwencja

Ceny paliw gwałtownie podskoczyły w wyniku wojny USA i Izraela z Iranem i blokaddy Cieśniny Ormuz.

W poniedziałek weszło w życie rozporządzenie, które obniża akcyzę na benzynę i na oleje napędowe. Również w poniedziałek ma zostać opublikowane obwieszczenie ws. maksymalnych cen paliw na stacjach, które zaczną obowiązywać dzień od wtorku.

Rozporządzenia zostało wydane na podstawie nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, która weszła w życie w niedzielę. Nowela umożliwiła czasowe, bo do 30 czerwca, obniżanie stawek akcyzy na paliwa za pomocą rozporządzenia. 28 marca opublikowano też rozporządzenie Ministra Finansów i Gospodarski dotyczące obniżenia stawek podatku od towarów i usług. Stanowi ono, że obniżony do 8 proc. VAT na paliwa ma obowiązywać od 31 marca do 30 kwietnia br.