Rozmowa zaczyna się od cen paliw i politycznego znaczenia interwencji rządu. Michał Kolanko przypomina, że już wcześniej ostrzegał, iż wysoka cena ropy byłaby „killerem politycznym dla rządu premiera Tuska”. Dodaje też, że premier „ zwykle doskonale rozumie nastroje społeczne” i „doskonale wiedział, że coś tutaj trzeba będzie zrobić”, nawet jeśli będzie to kosztowne budżetowo. Kolanko opisuje ten ruch także w bardziej polityczny sposób w kontekście rywalizacji między rządem a opozycją. Mówi, że Donald Tusk „zabiera Przemysławowi Czarnkowi jego stół”, bo kandydat PiS na premiera Przemysław Czarnek „jeździ po Polsce i ma kuchenny stół”, na którym „kładzie wszystkie te sprawy zwykłych ludzi, a między innymi – ceny paliw".

Reklama Reklama

Czarnek i PiS szukają nowego rytmu

W dalszej części rozmowy wraca temat miejsca Przemysława Czarnka w strategii PiS. Kolanko mówi o obecnej w partii tezie, że „Czarnek to po prostu jest kandydat na pierwszą turę wyborów prezydenckich w 2027 r. nawet w tym centrum, a PiS utrzyma swoją prawą flankę". Michał Szułdrzyński stawia pytanie, czy jego wejście do pierwszej linii rzeczywiście daje partii nową dynamikę. To jeden z ważniejszych wątków rozmowy: czy PiS odzyskuje tempo, czy raczej próbuje ustabilizować swoją sytuację po trudniejszym okresie.

Kolanko zaznacza, że wokół Czarnka pojawiły się w PiS duże oczekiwania, ale skala politycznego efektu nie jest jeszcze przesądzona – jeśli w ogóle nastąpi.

Nawrocki i problem centrum

Jednym z głównych tematów odcinka jest też polityczna sytuacja Karola Nawrockiego. Michał Kolanko zwraca uwagę, że prezydent jest „w trochę innej sytuacji niż PiS w 2027", bo jeśli będzie chciał myśleć o reelekcji, to „musi wygrać wybory w 2030 r.”. A to oznacza konieczność wyjścia poza własny twardy elektorat. W tym kontekście autorzy podcastu rozmawiają o wizycie Nawrockiego na Węgrzech i rozmowach z Viktorem Orbanem. Kolanko mówi: „Tutaj ten algorytm Nawrockiego, o którym kiedyś pisałem, trochę zgrzyta”. I dodaje, że jeśli prezydent „będzie bronił tylko tej konfederacko-prawicowej, skrajnej flanki, no to odsłoni centrum tak bardzo, że za pięć lat może to być nieodwracalne”.

W podcaście też rozmowa o konwencji Polski 2050, która ustawia się jako partia "wyrazistego centrum", i jednoczesnym dążeniu Konfederacji i PSL do zagospodarowania tego segmentu elektoratu.